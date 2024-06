Nos recitais, estudantes do Cefart vão mostrar suas habilidades em performances ao vivo



Com o intuito de preparar os estudantes para performances públicas no palco, o Palácio das Artes recebe, desta quarta (26/6) a sexta-feira (28/6), recitais de diversos grupos da Escola de Música do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart).



A turma de canto, os grupos de clarinetes, violoncelos e percussão, além da turma de musicalização de adultos e da camerata de violões, se apresentarão a partir das 19h nos três dias de evento.



“É essencial que os alunos, ao longo do curso, se preparem para atuar no palco. Este é um processo que envolve diversas etapas e objetivos, que vão da organização dos recitais até os ensaios e agradecimentos ao fim da performance”, diz Gustavo Machado, professor e assistente de coordenação da Escola de Música do Cefart.



“Para isso, é de extrema importância que o aluno vivencie os momentos de apresentações reais. As simulações em sala de aula são um passo para que os estudantes subam ao palco e consigam aplicar as técnicas que aprenderam ao longo do semestre”, acrescenta.



Com exceção da turma de musicalização de adultos, todos os estudantes participam do curso regular de música do centro de formação, dividido em três níveis. Conforme Machado, alunos em diferentes momentos do percurso curricular têm a chance de participar das performances ao vivo.



“O aluno pode estar no primeiro ano de curso e mesmo assim integrar o recital, desde que esteja apto a fazer uma apresentação em público”, afirma o professor.



Villa-Lobos e Bizet

Nesta quarta-feira, árias de compositores clássicos, como Mozart, e obras de autores brasileiros, como Heitor Villa-Lobos e Ronaldo Miranda, serão apresentadas pela turma de canto, composta por estudantes orientados pelos professores Diego D’Almeida e Liz Xavier.





Na quinta (27/6), segundo dia de performances, destaque para os grupos de clarinetes, violoncelos e percussão, sob a coordenação dos professores Nei Franco, Gláucia Furtado e Rosinei Andrade. O programa une composições clássicas, como “Ave verum”, de Mozart, e “Habanera”, de Bizet, a peças contemporâneas experimentais, como “Percussão corporal”, de Fernando Rocha.



Por fim, na sexta, a turma de musicalização de adultos apresenta versões de canções da MPB. O repertório inclui criações de Gilberto Gil e Lenine, por exemplo.



Na mesma linha, a camerata de violões, sob direção artística de Luiz Franceschini, traz um panorama da música brasileira para grupos de violões, além de tocar peças internacionais.



A diversidade de repertório reflete a abrangência de períodos e estilos musicais trabalhados na Escola de Música do Cefart, como destaca Gustavo Machado.



“Buscamos a formação diversificada, de maneira que o aluno tenha grande abrangência de repertório que o possibilite atuar em diferentes vertentes do mercado de trabalho. Por esse motivo, o curso está sempre permeado por diversas obras, desde compositores do período clássico, como Mozart, até músicas da atualidade, principalmente brasileiras”, conclui Machado.



RECITAL DE ALUNOS DO CEFART

Nesta quarta (26/6), quinta (27/6) e sexta (28/6), a partir das 19h, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537,– Centro). Entrada franca



