A Curadoria de Música do Instituto Inhotim preparou uma pequena temporada de apresentações para fechar o mês de junho. Nesta terça-feira (25/6), na Fundação de Educação Artística (FEA), será realizado o concerto "Música das Américas", com a Orquestra Inhotim acompanhada pela violonista e compositora Elodie Bouny. A artista francesa radicada no Brasil se apresenta como solista, com a obra "Futuro(s)", para violão, orquestra de cordas e percussão, feita sob encomenda para o Inhotim, em estreia mundial.



O programa do concerto também inclui a apresentação da obra "Anseios e ladainhas", do jovem violinista Clayton Lucas, integrante da orquestra, que vai atuar como solista na execução da obra, e ainda o tema "Em dó", do norte-americano Terry Riley.



No próximo sábado (29/6), a Orquestra Inhotim volta à carga, desta vez em sua própria casa, com os alunos da Escola de Música Inhotim e do Quarteto Inhotim para outra estreia: "Sinfônica botânica", de Michelle Agnes Magalhães, também feita sob encomenda.

Fechando a programação, no domingo (30/6), o centro de arte contemporânea em Brumadinho recebe a instalação-concerto "Mineral", do artista plástico e ceramista Máximo Soalheiro, concebida a partir de sua pesquisa de mais de 20 anos sobre a sonoridade da cerâmica, matéria-prima que consagrou seu trabalho nas artes.



Curador de música do Inhotim e regente da Orquestra, Leandro Oliveira destaca a importância de cada uma das apresentações. Ele diz que é um privilégio para o grupo que comanda poder trazer à luz, pela primeira vez, uma obra de Elodie Bouny.



100 instrumentistas

"Ela, que é reconhecida por apresentações em palcos de todo mundo e já teve encomendas para instituições como o Theatro Municipal de São Paulo, aceitou a proposta de pensar uma obra inédita, para violão e orquestra de cordas, marcando presença como solista na estreia. É um desafio enorme para os nossos jovens profissionais", ressalta. "Futuro(s)" é dedicada a Ailton Krenak.



O maestro também chama a atenção para a composição de Clayton Silva. "Ele nos trouxe essa obra para seleção da orquestra, e foi uma revelação", pontua. Sobre a "Sinfonia botânica", Oliveira explica que ela tem por base o material didático preparado por Michelle Agnes Magalhães para os alunos da Escola de Música do Inhotim no primeiro semestre deste ano, a partir de uma residência que fez em fevereiro. Atualmente morando em Paris, ela também vai acompanhar o grupo durante a apresentação de sábado.



"É uma apresentação que vai ser monumental, com quase 100 pessoas tocando essa música que é uma ode ao nosso jardim botânico. Escola de Música, Orquestra Inhotim e Quarteto Inhotim se juntam ao que estamos considerando um grande ensaio geral aberto. De certa forma é o ponto culminante de um processo de um ano e meio de reestruturação do projeto da Escola de Música", diz o regente.



Compositoras

Ele observa que o fato de as duas estreias serem obras de compositoras mulheres é uma "falsa coincidência". O maestro destaca um esforço consciente da Curadoria de Música no sentido de ter mulheres na programação – o que, conforme aponta, não é difícil. "A música clássica passa por uma narrativa histórica que se organiza a partir de uma conversação internacional que é muito masculina e eurocêntrica, mas quando a gente se dedica ao repertório do século 20, a maioria das obras é composta por mulheres", diz.



"MÚSICA DAS AMÉRICAS"

Concerto com Orquestra Inhotim, Elodie Bouny (violão), Clayton Lucas (violino) e regência de Leandro Oliveira, nesta terça-feira (25/6), às 20h, na Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320 – Funcionários). Ingressos no local, a R$ 5 (inteira).

"SINFONIA BOTÂNICA"

Com Orquestra Inhotim, Orquestra da Escola de Música Inhotim e Quarteto Inhotim, com regência de Leandro Oliveira e Ana Cristina Parente Sampaio, neste sábado (29/6), às 11h, em Inhotim (Rua B, nº 20 – Brumadinho). Ingressos para entrar no museu: R$ 50 (inteira). Mais informações: https://www.inhotim.org.br/.

"MINERAL"

Espetáculo de Máximo Soalheiro, neste domingo (30/6), às 15h, em Inhotim (Rua B, nº 20 – Brumadinho).No último domingo de cada mês, entrada franca. Mais informações: https://www.inhotim.org.br/.