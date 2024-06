Grupo de Percussão do Cefart abre a programação gratuita do Palco Aberto, no Palácio das Artes

O espaço ao ar livre da Galeria Aberta Amilcar de Castro recebe, na quinta-feira (13/6), sexta (14/6) e sábado (15/6), o projeto Palco Aberto. O Grupo de Percussão e a Big Band do Cefart, além da banda Lira Club, realizam intervenções artísticas e apresentações musicais gratuitas no primeiro dia do evento.



“Palco Aberto foi criado para dar visibilidade ao Centro de Formação Artística e Tecnológica do Palácio das Artes, o Cefart. Temos uma escola com mais de 2 mil alunos que oferece gratuitamente o ensino da arte em suas várias formas, como teatro, música, moda, artes visuais e tecnologia da cena”, afirma Sérgio Rodrigo Reis, idealizador do projeto e presidente da Fundação Clóvis Salgado.



“As pessoas que vêm ao Palácio geralmente frequentam shows, exposições e o cinema. Muitos não conhecem a força e a abundância da criatividade que acontece aqui”, acrescenta.

De acordo com Reis, a iniciativa ainda visa estabelecer o diálogo entre os estudantes do Cefart e artistas belo-horizontinos.



A ideia é que jovens de outras regiões da cidade possam ocupar o espaço, com o prosseguimento do projeto.



“Valorizamos a ‘arte nova’ que surge em Belo Horizonte e modifica o cenário cultural, mas geralmente ela ganha pouco destaque nos palcos tradicionais, como o próprio Palácio das Artes”, diz.



Pandeiro, jazz e blues

Nesta quinta-feira (13/6), às 18h30, o Grupo de Percussão do Cefart apresenta “Pandemônio”, performance musical com pandeiros.



Às 18h50, a Big Band Cefart, com estudantes e professores da Escola de Música da instituição, sobe ao palco com o jazz inspirado nas orquestras dos Estados Unidos.

Leia também: Em abril, Big Band Cefart fez concerto com repertório eclético, de Bruno Mars a Pixinguinha



Às 20h, a banda Lira Club traz rock, pop e blues ao Palácio das Artes, com repertório que vai contemplar Adele, Tom Jobim, Amy Winehouse e David Bowie.

Artistas periféricos



Nathalia Romana, que integra tanto o grupo Big Band Cefart quanto a banda Lira Club, ressalta a importância de projetos como o Palco Aberto na divulgação de jovens artistas periféricos e de baixa renda.



“Belo Horizonte é uma cidade enorme, mas muitas vezes vemos as mesmas pessoas no cenário musical. Os músicos de baixa renda e da periferia precisam lutar por espaço. Apresentar em um lugar como o Palácio das Artes nos traz credibilidade, as pessoas passam a nos observar com outros olhos”, afirma a cantora. “A iniciativa é precursora e pode dar visibilidade para muita gente bacana”, reforça.



A programação de estreia do projeto – que vai acontecer de junho a outubro deste ano – se estende para sexta-feira (14/6) e sábado (15/6), com experimentações artísticas, ensaios abertos de estudantes das escolas de Música, Dança e Teatro do Cefart.



O presidente da Fundação Clóvis Salgado comenta que o novo cenário destinado à ação é “colorido”, “aconchegante” e “dinâmico”. De acordo com Reis, “tudo foi feito para receber apresentações musicais, saraus de poesia e contação de histórias”.



PALCO ABERTO



Com Grupo de Percussão do Cefart, Big Band Cefart e Lira Club. Quinta-feira (13/6), a partir das 18h, nos jardins internos do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro). Programação completa: https://fcs.mg.gov.br/programacao/

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro