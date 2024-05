Grupo musical criado para o desenvolvimento das habilidades dos alunos dos cursos de instrumento do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado – Cefart, a Big Band faz apresentação gratuita nesta terça-feira (30/4), às 19h, no teatro da Biblioteca Pública Estadual, na Praça da Liberdade.



Também conhecidas como orquestras de jazz, as big bands foram criadas nos Estados Unidos durante a década de 1920. Em solo brasileiro, as primeiras experiências com essa formação musical foram realizadas uma década depois, a partir da criação da Orquestra Tabajara.



Formada em 2007, a Big Band Cefart passou por um momento de pausa entre 2014 e 2019, quando retomou as atividades sob coordenação do regente e diretor artístico Camilo Christófaro. A iniciativa oferece uma vivência musical aos alunos que os qualifica para desenvolver suas habilidades na interpretação da música ao vivo.

Acompanhados do regente e dos professores Luis Flávio Aguiar (saxofone) e Gustavo Machado (trompete), os estudantes apresentarão repertório eclético, que vai além da linguagem do jazz tradicional. Entre as canções, "Lamentos", de Pixinguinha, "Só danço samba", de Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, além de "Uptown funk", do ídolo pop Bruno Mars.



“Vamos contemplar a diversidade tanto de ritmos quanto de referências, o que é muito importante para a construção de um caminho pedagógico”, explica Christófaro. “Tom Jobim e Pixinguinha são referências da forma de fazer música no Brasil. Pixinguinha na estruturação da linguagem; Tom Jobim, na divulgação da música do país no mundo. São duas referências que a gente sempre usa em apresentações”, observa.

Mais alunos

O coordenador também comemora o fato de que o projeto ganhou muitos adeptos neste ano. Atualmente, 26 alunos fazem parte dele, mais que o dobro dos 12 matriculados em 2023.



Esta noite, o público vai ouvir saxofonistas, trombonistas, trompetistas, bateristas, percussionistas, cantores, violonistas, guitarristas, contrabaixistas e pianistas.



Para a agenda da Big Band Cefart este ano já estão programadas oito apresentações até agora. Depois de hoje, a próxima será em 23 de maio, nos jardins do Palácio das Artes. Já em 2 de julho, é a vez de o grupo tocar no Clube de Jazz.



“Temos uma agenda muito intensa para os alunos. O fato de poder fazer essas apresentações têm sido muito positivo para eles e também para a casa. É uma forma de mostrar os nossos novos talentos para o público”, afirma Christófaro.



BIG BAND CEFART



Nesta terça-feira (30/4), às 19h, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). Entrada gratuita, por ordem de chegada. Lotação: 220 pessoas.