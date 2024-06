Antonio Banderas vai participar da final da Dança dos Famosos

O ator espanhol Antonio Banderas confirmou, segundo o jornal O Globo, que vai participar da final da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck. A final está prevista para 7 de julho.

No programa de 19 de maio, Luciano Huck tinha convidado a apresentadora Fátima Bernardes para dançar tango com Antonio Banderas. Ela aceitou, mas disse que era melhor trocar por bolero."Eu que me vire agora para conseguir o Antonio Banderas", brincou o apresentador.



De acordo com O Globo, por ora, está tudo certo para a vinda do astro. No entanto, ele não esclareceu se realmente vai dançar durante o programa.

Seguem na disputa pelo prêmio Lucy Alves, Tati Machado, Amaury Lorenzo e Barbara Reis.

Além deles, a temporada também contou com a presença de Lexa, Micael Borges, MC Daniel, Mateus Fernandes, Gabriela Prioli, Juliano Floss, Klara Castanho, Enrique Díaz, Bárbara Coelho, Henri Castelli, Talitha Morete e Samuel de Assis.