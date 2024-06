Ferrugem abriu o coração sobre seu casamento com Thaís Vasconcellos, com quem está unido desde 2018. O cantor, pai de três filhas, duas delas com a influenciadora digital, compartilhou a possibilidade de ter um relacionamento aberto.

Em uma entrevista ao jornal "O Globo", o pagodeiro discutiu sobre o estilo de relação não monogâmica e como as redes sociais facilitam e ampliam os vínculos afetivos. “Para mim, o amor da vida só existe um. Deus não nos dá três ou quatro amores na vida. Cada um escolhe seu caminho, mas eu não sou adepto do poliamor; meu poliamor sou eu, minha esposa e minhas filhas (risos)”, comentou.

“Acho que hoje em dia é tão difícil manter um relacionamento sério que, quando encontramos algo que funciona, devemos valorizar e cuidar da melhor maneira possível”, refletiu Ferrugem. O cantor também falou apaixonadamente sobre os constantes aprendizados ao ser pai de três meninas: Aurora, 5 anos, Sofia, 6 anos, e Júlia, 13 anos, esta última fruto de um relacionamento anterior com Juliana Barbosa, que faleceu em 2015.

“Minha visão de mundo se ampliou muito. Estou cercado de sabedoria; as mulheres são mais inteligentes que os homens, isso é um fato. Viver nesse universo feminino tem me ensinado muito”, afirmou ele.