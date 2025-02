Para 87% dos brasileiros, trair durante o carnaval é mais aceitável

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Para muitas pessoas, o carnaval é a festa da pegação. Com muito beijo na boca, a folia é a época perfeita para flertes e paqueras. Mas não só para os solteiros, o período também é ótimo para quem quer dar uma pulada de cerca. Isso porque 87% dos brasileiros acreditam que a traição durante o carnaval é mais aceitável.

O dado é de uma pesquisa realizada pelo Gleeden, site de relacionamentos extraconjugais. O estudo online ouviu 1.145 pessoas. Para 73%, o consumo de álcool é o principal fator que leva à infidelidade durante o período. Além disso, 86% disseram que a folia estimula novas experiências no sexo.

A pesquisa também mostra que 36% das pessoas consideram a infidelidade mais compreensível no carnaval do que em qualquer outra época do ano. Por isso, metade dos entrevistados dizem que perdoariam uma traição durante a folia.

O estudo sugere que a descontração da festa ajuda a suavizar os padrões de fidelidade nos relacionamentos. Por outro lado, 67% dos entrevistados consideram um beijo no Carnaval como uma traição.





Para a diretora de marketing da plataforma, Silvia Rubies, essa maior simpatia com a infidelidade tem a ver com a sensação de anonimato e desligamento com as regras do dia a dia, “Muitas pessoas se sentem livres para agir de maneira diferente do que fariam em sua rotina habitual, como se estivessem em um contexto à parte, onde suas responsabilidades e compromissos não existissem temporariamente. O ambiente festivo, com música alta, multidões e fantasias, contribui para essa sensação de liberdade, tornando mais fácil ceder a impulsos momentâneos”, comenta.