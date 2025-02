Mulher salva marido de acidente durante exercício em academia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher conseguiu salvar o marido de um acidente durante um exercício de musculação em uma academia na Paraíba. Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver que o homem fica preso no aparelho de supino e só consegue sair graças à ajuda da esposa.

No vídeo, a mulher, identificada como Karla, está se exercitando e, ao fundo, Lucas prepara o aparelho para uma série de supino. Mas o peso parece ser maior do que ele consegue aguentar.

Com dificuldade para levantar a barra, ele acaba prensado. Karla percebe o perigo e consegue retirar um dos pesos, facilitando a remoção da barra.

Recentemente, um fisiculturista viveu momentos de tensão durante um treino em uma academia na Índia. Ele também fazia exercícios de supino quando acabou preso com uma barra com o peso de 165 kg. Preso pelo pescoço, ele ficou se contorcendo no banco.

A esposa, que ajudava o homem a colocar os pesos, socorreu o fisiculturista, movendo a barra na direção do apoio de descanso. Mas a barra acabou caindo sobre o pescoço do marido. Mesmo com dificuldades para respirar, o homem conseguiu instruir a mulher, que movimenta a barra o suficiente para que ele escapasse da situação.