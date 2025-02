Trabalhador morre com descarga elétrica em bloquinho de pré-carnaval

Um homem que prestava serviço em um trio elétrico de um bloco de pré-carnaval em Goiânia morreu após levar um choque. O acidente ocorreu no sábado (22/2).

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil informou que a vítima sofreu uma descarga elétrica ao erguer a fiação para a passagem de um caminhão. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiás (HUGO), onde a morte foi constatada.

A Polícia Civil solicitou um laudo de exame cadavérico para determinar a causa da morte. Um procedimento investigativo foi instaurado para apurar o caso.

O acidente ocorreu no Blokinho Aê, durante a apresentação do cantor Durval Lelys. O artista chegou a interromper por conta dos fios de alta tensão que impediam a passagem do caminhão do trio elétrico. "Eu toco o que der para tocar. Mas, se tem algum acidente, alguma coisa, para quem está comandando o trio, é preciso colaborar e ter prudência", disse Durval, em vídeo obtido pela TV Anhanguera.

O Correio tenta contato com o Blokinho Aê para pedir um posicionamento, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.