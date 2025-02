Mulher descobre traição depois de pedir dicas de limpeza de casa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher descobriu que estava sendo traída pelo marido depois de notar que alguns objetos da sua casa estavam ficando esverdeados. Intrigada, ela resolveu usar o Reddit para pedir dicas de limpeza para a casa.

"Tudo na minha casa está ficando verde”, escreveu, relatando que seu gato, os lençóis e o sofá estavam de outra cor. Até mesmo o carregador de celular e a parede estavam com manchas.

Inicialmente, ela achou que fosse mofo ou mesmo resíduos de sabão em pós. Mas descartou as hipóteses depois de fazer alguns testes.

Sem entender o que estava acontecendo, pediu dicas na internet e recebeu diversas teorias. Alguns internautas sugeriram que o gato poderia ter entrado em contato com algum produto químico, enquanto outros cogitaram problemas nos móveis ou até mesmo uma condição médica.

Determinada a resolver o mistério, ela monitorou os passos do gato, levou-o ao veterinário, inspecionou os móveis, verificou a água e o ar-condicionado, chamou um especialista para checar sinais de mofo, trocou toda a roupa de cama e até consultou um médico. Nada explicava o fenômeno.

Foi então que um comentário aparentemente inofensivo levou a uma revelação devastadora. "Será que uma calça jeans nova da Old Navy está manchando tudo? Esses jeans soltam tinta demais”, escreveu um perfil.

A mulher descartou a possibilidade. Afinal, nem ela nem o marido usavam jeans. Mas outro usuário brincou: "Imagine descobrir uma traição porque seu gato ficou verde!"

Aquilo foi o suficiente para pôr a pulga atrás da orelha da mulher, que verificou o extrato da conta bancária que mantinha com o marido. E encontrou compras na Old Navy.

Ela já tinha suas desconfianças — os horários de trabalho estranhamente estendidos, mudanças de comportamento e um histórico nada confiável. Nervosa, pegou o telefone do marido e encontrou mensagens comprometedoras no Instagram com outra mulher, que usava jeans.

Sem dar detalhes sobre o desfecho do caso, ela apenas informou no Reddit que passou a última semana na casa dos pais, acompanhada do gato. "Ele recebeu notificações", concluiu de forma enigmática.