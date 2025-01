Mulher descobre mensagens no celular do marido e espanca suposta amante

Uma mulher espancou a suposta amante do marido após desconfiar que estava sendo traída. As suspeitas aumentaram ao descobrir uma troca de mensagens entre o marido e a mulher. O caso aconteceu em Cubatão (SP), na segunda-feira (27/1). Gravações do momento da agressão estão circulando nas redes sociais.

A agressão ocorreu na Rua João Damaso, no Parque Fernando Jorge. Nas imagens, é possível ver que a esposa prendeu a cabeça da outra entre as pernas e passou a dar socos em seu corpo.

Em dado momento, a suposta amante disse estar com a filha em casa, tentando fazer com que a mulher interrompesse as pancadas. "Estou com a minha filha sozinha, por favor!", pediu.

Apesar disso, a agressora ignorou o pedido e disse à pessoa que segurava a câmera: "Filma a cara da vagabunda".

Após a fala, ela passa a usar um celular para atingir o rosto da vítima. Pelas imagens, não é possível dizer quando a briga terminou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O ato repercutiu nas redes sociais e, por meio do Facebook, a agressora respondeu a uma série de perguntas anônimas. Ela também disse que não está mais com o homem. As identidades das envolvidas não serão divulgadas.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice