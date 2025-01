Golpistas usam nome dos Correios para enganar moradores de Minas

Uma nova fraude usando o nome dos Correios tem feito vítimas em Minas Gerais. Golpistas se passam por funcionários e, durante a suposta entrega de encomendas, solicitam impressão digital e fotografias dos destinatários.

A prática se assemelha a processos de identificação usados por instituições financeiras e de certificação, o que pode confundir os usuários. No entanto, os Correios esclarecem que não exigem esses dados para a entrega de objetos registrados. O procedimento correto requer apenas a apresentação de um documento com foto e a assinatura no ato do recebimento.



Diante do aumento de casos, a orientação é para que a população fique atenta à identificação dos entregadores. Funcionários dos Correios utilizam uniforme azul e amarelo, enquanto prestadores terceirizados devem usar colete azul com a logomarca da empresa. Nos dois casos, o uso de crachá funcional com foto é obrigatório.

A empresa pede que qualquer tentativa de golpe seja denunciada às autoridades policiais. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 3003-0100 e 0800-725-7282 ou pelo site www.correios.com.br.