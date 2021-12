Mulher descobre traição por câmeras instaladas pelo marido

Kaylie Kristina descobriu traição do marido através de câmeras de segurança que o mesmo havia instalado (foto: Reproduçãom)

A norte-americana Kaylie Kristina descobriu traição do marido com a amiga dela através de câmeras de segurança que ele havia instalado. Trecho da gravação foi compartilhado no Tik Tok de Kaylie e viralizou com quase 7 milhões de visualizações.





A mulher testemunhou o adultério ao conferir imagens da câmera que fica junto ao interfone da residência deles. Na publicação, Kaylie falou que, na ocasião, o marido disse estar doente para não viajar com ela e os dois filhos, momento em que aproveitou para consumar a infidelidade. Nos comentários do post, ela contou que o marido pensou que as câmeras estavam desativadas, já que ele tinha instalado o dispositivo.





Atualmente, o perfil de Kaylie no Tik Tok possui mais de 26 mil seguidores e ela publica vários conteúdos referentes ao caso. Ela continua vivendo com os filhos na casa, mas o marido não mora mais na residência. "Serão momentos difíceis com essa mudança de vida, mas até agora eu estou aguentando. As crianças estão indo bem também. Obviamente terão mais acessos de raiva e ataques porque o mundo deles também virou de ponta a cabeça. Então eu estou tentando me manter paciente e compreensiva. Mas fora isso eu me sinto muito feliz, eu me sinto livre", comentou na rede sobre a experiência de ser mãe solteira.





"Ele tem pedido desculpas. Mas não acredito que qualquer desculpa algum dia vai ser boa o suficiente. Eu não acho que em algum ponto vou achar que foi tranquilo, porque não foi”, respondeu em vídeo a perguntas de seguidores.





