Carreta-tanque pega fogo e bloqueia o Anel Rodoviário, em BH

Uma carreta-tanque de combustível pega fogo na manhã desta sexta-feira (28/2) no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, na altura do bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo os bombeiros, o fogo começou depois de uma colisão entre o veículo com uma outra carreta, logo após o viaduto da Via do Minério.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que os motoristas das carretas não se feriram no acidente. Ainda não há informações sobre a carga da carreta. O trânsito está bloqueado nos dois sentidos e sem previsão de liberação.

Uma testemunha que passava pela via no momento do incêndio relatou ao Estado de Minas que as chamas estavam muito altas e os veículos tentavam passar rápido, por medo de ser atingidos.

Segundo ela, caminhoneiros que também trafegavam pelo Anel pararam os caminhões e tentavam apagar as chamas com os extintores de seus próprios caminhões, até que uma viatura dos bombeiros chegasse ao local.

Uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais está no trecho em apoio para controle do trânsito.

Matéria em atualização.