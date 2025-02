"Escape" de pedágio, BR-365 é a mais mortal na folia

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran



Despontando como a rodovia mais mortal dos últimos dois carnavais mineiros (2024 e 2023), com cinco mortes em 21 acidentes segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-365 surge também como alternativa aos pedágios de estradas como a BR-381 e a BR-135 para a ligação entre o Nordeste do Brasil e o interior de São Paulo, no segmento entre Montes Claros (Norte de Minas) e Santa Vitória (Triângulo).



O trecho mais violento da BR-365 é na passagem pelo município de Claro dos Poções, no Norte de Minas, a 30 quilômetros de Montes Claros, onde ocorreram três acidentes com dois mortos e oito feridos. Dois desses acidentes e uma das mortes foram registrados no Km 47, uma forte descida em meio a uma plantação de eucaliptos e que termina em uma forte curva já muito próxima ao acesso ao distrito de Vista Alegre.



Um dos acidentes ocorreu na saída para o feriado, por volta das 17h30 de sexta-feira, em 17 de fevereiro de 2023. Segundo a PRF, a chuva deixou a pista escorregadia, o que resultou em uma batida de frente entre dois veículos, com uma morte e uma pessoa ferida, no Km-47,5, bem na curva em pista simples.



Os outros dois acidentes ocorreram nos dois dias seguintes, motivados pelo excesso de velocidade, resultando em saídas de pista. No desastre de sábado, no Km 59,3, choveu muito, e a batida tirou a vida de uma pessoa e deixou três feridas, duas gravamente. No domingo, o acidente foi no mesmo trecho da ocorrência de sexta-feira. Também devido à alta velocidade, o veículo saiu da pista, mas as condições eram de dia claro. Três pessoas ficaram feridas.



O acidente mais grave ocorreu no carnaval de 2024, em 13 de fevereiro, terça-feira, último dia inteiro de feriado, quando um motorista tentou fazer uma conversão irregular na altura do Km 406,6, em Patos de Minas, ocasionando uma batida em um caminhão que engavetou três veículos. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas.



Uberlândia é o trecho com maior volume de acidentes, apesar de a rodovia ser duplicada e em linha reta. Foram cinco batidas, sem mortes, mas com três pessoas feridas. As causas dos acidentes foram as manobras mal executadas de mudança de faixa, acesso à via sem observar, reação tardia dos condutores, ingestão de álcool. Um deles foi queda de moto e outro atropelamento de pedestre.



Em Monte Alegre de Minas foram quatro acidentes com uma morte e cinco feridos. O acidente mais grave, ocorrido em 14 de fevereiro de 2024, na Quarta-Feira de Cinzas, , por volta das 17h30, quando um veículo em alta velocidade perdeu o controle em uma curva do KM657, sob chuva e saiu da pista, batendo no barranco e deixando um morto e dois feridos.



FISCALIZAÇÃO REFORÇADA

De olho no perigo e na imprudência de motoristas, a Operação de Carnaval da Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização em ao menos 30 pontos em diferentes rodovias federais que cortam Minas Gerais. De acordo com a corporação, a PRF fez o levantamento dos locais com maior incidência de acidentes graves em Minas e, durante o carnaval, vai aumentar a fiscalização desses pontos. No levantamento, estão pontos críticos da BR-040, BR-116, BR-381 e BR-262.



“Além dos 800 policiais do efetivo da PRF em Minas Gerais, contaremos também com o reforço de agentes vindos de outros estados”, informou a corporação, por meio de nota. A fiscalização contará ainda com o apoio de um helicóptero na configuração aeromédica. Radares móveis, drones e agentes em motocicletas vão auxiliar na operação. Além de carros de passeio, os agentes reforçarão a fiscalização em veículos de transportes de passageiros e veículos de carga. Segundo o diretor de Operação nacional da PRF, Marcus Vinícius Silva de Almeida, os três principais fatores causadores de acidentes são o excesso de velocidade, a ultrapassagem indevida e o uso de bebidas alcoólicas.



Durante a operação de carnaval no ano passado, a PRF fiscalizou mais de 14 mil veículos e cerca de 15 mil pessoas foram abordadas em algum procedimento da corporação. No feriado de 2024, 16 pessoas perderam a vida e 204 ficaram feridas em 158 acidentes nas rodovias federais que passam por Minas. Ainda segundo o balanço da corporação, 458 motoristas foram flagrados na condução de seus veículos sem utilizar o cinto de segurança e 60 crianças estavam sendo transportadas de forma inadequada e irregular dentro de veículos.



Mais de 4 mil testes de alcoolemia foram realizados, o que resultou em multa por embriaguez contra 102 motoristas. Um foi preso. Outros 960 motoristas foram flagrados fazendo ultrapassagens proibidas. (Com Bel Ferraz)