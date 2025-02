MG: motorista morre após caminhão com papel higiênico e fraldas capotar

O capotamento de um caminhão-baú, carregado com pacotes de papel higiênico e fraldas, culminou na morte do motorista, de 51 anos, na tarde dessa quinta-feira (27/2), ao lado da BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O momento do acidente foi flagrado por câmera de segurança. As imagens mostram um caminhão Scania tracionado por um semirreboque, saindo da pista e depois capotando sobre um barranco de pouco metros. Em seguida, o baú quebra com a colisão, o veículo para em faixa marginal com as rodas para cima, e a carga fica espalhada.

Segundo nota da Polícia Rodoviária Federal (PRF), compareceram ao local equipes da Concessionária ECO 050, da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), do Instituto Médico Legal (IML), do Corpo de Bombeiros e da Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (USA do Samu).

"A marginal ficou interditada nos dois sentidos devido ao derramamento da carga. O condutor, de 51 anos, foi a óbito no local, constatado pelo médico do Samu", diz outro trecho da nota.

De acordo com o 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), quando a equipe da corporação chegou ao local do acidente, a USA do Samu já prestava atendimento ao motorista. "Ele não estava preso às ferragens."

No momento da abordagem ao veículo, foi constatado vazamento de combustível, sendo realizadas as medidas preventivas, isolamento da área e corte do cabo de bateria.

Em seguida, foi criado acesso à vitima com abertura da porta e foi atestado óbito pelo médico do Samu no local", complementou nota do 8º BBM.