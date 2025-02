Mulher trans encontrada morta em cisterna foi enforcada, conclui polícia

A Polícia Civil de Frutal, no Triângulo Mineiro, concluiu o inquérito da morte da técnica de enfermagem Pâmela Valadares Nunes, de 28 anos. O namorado dela, de 20 anos, e o irmão dele, de 23, foram indiciados por feminicídio qualificado por motivo fútil. A vítima era uma mulher trans e trabalhava em duas unidades de saúde de Frutal: Hospital Municipal Frei Gabriel e Hospital São José.

O corpo de Pâmela foi encontrado dentro da cisterna de uma chácara da cidade em 19 de fevereiro desse ano.

Ela foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) da cidade. Segundo informações divulgadas pelos militares, o corpo estava de pontacabeça, mergulhado na água da cisterna, sendo que as pernas estavam de fora.

Morta por asfixia

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Fabrício Altemar, o inquérito concluiu que a vítima foi enforcada. O delegado detalhou o indiciamento por feminicídio qualificado.

"Motivo fútil: o crime foi cometido em razão de uma discussão banal, sem motivação justificável. Asfixia: A vítima foi morta por enforcamento, método que tornou impossível sua defesa. Recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida: A vítima não conseguiu se defender, tendo em vista que eram dois agressores contra ela, sendo posteriormente asfixiada pelas mãos dos investigados e enforcada com uma corda".

O delegado ressalta os detalhes do indiciamento dos investigados. "Ocultação de cadáver: os investigados transportaram o corpo da vítima em um carrinho de reciclagem e o descartaram em uma fossa, com o intuito de ocultar o crime. Furto qualificado mediante concurso de pessoas: os investigados subtraíram objetos pertencentes à vítima, como a moto elétrica, a panela elétrica, a fritadeira, o forno elétrico e documentos pessoais. E falsa identidade de um dos investigados, que tentou se identificar falsamente como 'Mateus' durante a abordagem policial", explicou Altemar.

No documento de conclusão do inquérito policial também consta que foram realizadas gravações de imagens do sistema de monitoramento dos totens da Prefeitura de Frutal, que registraram os investigados transitando com a moto elétrica da vítima e rebocando o carrinho de reciclagem com o corpo em direção à chácara onde o cadáver foi ocultado.

14 pessoas foram ouvidas

Durante as investigações do caso foram ouvidos dois policiais militares, dois investigados e oito testemunhas.

Além disso, foram elaborados os seguintes laudos periciais:

Laudo de necropsia;

Três laudos de levantamento de local (casa da vítima; casa do investigado, onde foram apreendidos a motocicleta elétrica e o carrinho de reciclagem; e a chácara onde o corpo da vítima foi encontrado);

Três laudos de identificação de sangue humano (vestígios de sangue no chão da casa da vítima; vestígios de sangue na calça jeans do investigado encontrado na casa da vítima; vestígios de sangue no assoalho do carrinho de reciclagem);

Laudo de avaliação indireta dos objetos subtraídos da vítima pelos investigados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



"Foram apreendidos diversos objetos que haviam sido subtraídos da residência da vítima pelos investigados, os quais foram restituídos à família da vítima", concluiu o delegado.