Carnaval de BH: Feira Hippie vai funcionar durante a folia?

Mesmo com o carnaval, que animará as ruas de Belo Horizonte, a tradicional Feira da Afonso Pena, popularmente conhecida como Feira Hippie, vai funcionar normalmente no próximo domingo (2/3).

A feira é uma alternativa para aquelas pessoas que não querem passar o feriado em blocos ou turistas que desejam conhecer os produtos que unem arte, gastronomia e cultura em um só espaço. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o comércio manterá seu horário padrão das 8h às 14h.

