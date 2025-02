É carnaval: Veja a importância das baianas nas escolas de samba

O intuito do evento é abrir os caminhos para os desfiles e trazer sorte e vibrações positivas para as agremiações. Isso mostra a forte ligação das baianas e do mundo do samba com as religiões de matrizes africanas. Todos os anos, alguns enredos exaltam a cultura negra e as entidades e orixás da umbanda e do candomblé. Foto: Jussara Razzé/Wikimédia Commons