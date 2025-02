Com o objetivo de reconhecer os "Modos de se Fazer" o Queijo Minas Artesanal (QMA) como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, conquista recebida por Minas Gerais em 2024, o governo estadual lançou o Concurso Cultural de Fotografia 2025, intitulado “De Olho no Queijo”. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 13 de março. Os interessados podem se candidatar no site oficial do Iepha-MG.

Minas conta, atualmente, com dez regiões certificadas para a produção do Queijo Minas Artesanal, cada uma carregada por fatores únicos como o clima, o relevo, a vegetação e as técnicas tradicionais para a produção iguaria. Além dos diferentes sabores, cada lugar também possui histórias autênticas e identidade cultural. Por isso, os participantes devem enviar trabalhos autorais que explorem a riqueza afetiva desse elemento simbólico da identidade mineira.

Pensando nisso, as fotografias devem conter referência aos Modos de Fazer em territórios e locais de produção, como fazendas e queijarias. As referências são as seguintes regiões certificadas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) e pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA): Serro, Serra da Canastra, Serra do Salitre, Araxá, Cerrado (Alto Paranaíba), Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes, Serras da Ibitipoca, Diamantina e Entre Serras da Piedade ao Caraça.

O concurso premiará as três melhores fotografias que atendam aos critérios estéticos e promocionais do tema proposto. Todas as fotos devem ser autorais, inéditas e inspiradas no tema “Um Olhar sobre a Tradição dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal”. O vencedor será agraciado com R$ 3 mil. Em seguida, o segundo (R$ 2 mil) e o terceiro lugar (R$ 1 mil) completam o pódio.

Veja o cronograma do concurso:

20 de janeiro: Lançamento oficial do concurso no Dia Mundial do Queijo

20 de janeiro a 13 de março (até às 23h59): Divulgação e período de inscrições. Dia 20 de janeiro é o Dia Mundial do Queijo – aproveitando a efeméride.

17 de março a 04 de abril: Envio do material à Comissão Julgadora e período de julgamento.

08 de abril: Divulgação do resultado preliminar.

09 a 11 de abril: Período de recursos.

14 a 16 de abril: Período de resposta aos recursos.

17 de abril: Divulgação do resultado final.

Meados de maio: Entrega do prêmio em dinheiro aos 03 primeiros colocados, exposição das 20 fotos mais bem avaliadas e entrega de certificado para

Mais informações estão disponíveis no edital ou pelo email:concursodeolhonoqueijo@iepha.mg.gov.br