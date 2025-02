Minas confirma sétima morte por dengue, a primeira na região Sul

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou a sétima morte por dengue no estado nesta sexta-feira (28/2), a primeira registrada no Sul de Minas. A vítima é uma mulher de 70 anos, de Aerado, que sofria de cardiopatia e doença reumática.

Nessa quarta (26), Uberaba, no Triângulo Mineiro, registrou a segunda vítima: um homem de 85 anos, com câncer de próstata e sequelas de AVC. A região também conta com duas em Uberlândia, uma em Itapagipe e uma em Iturama.

Nas últimas 48 horas, o número de casos confirmados em Minas Gerais subiu 10,5%, saltando de 17.253 na quarta (26) para 19.068 esta tarde. Além disso, 37 óbitos estão em investigação pela SES-MG.

Primeiras mortes por dengue

As seis primeiras mortes por dengue aconteceram no Triângulo Mineiro. De acordo com o Governo de Minas, a primeira paciente tinha 87 anos e morava em Iturama. Os sintomas começaram em 3 de janeiro e o óbito foi registrado cinco dias depois, em 8 de janeiro. Ela tinha comorbidade. O segundo registro se trata de outra mulher de 82 anos, moradora de Uberlândia. Os sintomas começaram em 5 de janeiro e o óbito foi registrado dia 13 do mesmo mês.

O terceiro caso foi confirmado em Itapagipe. A paciente era uma mulher de 43 anos, que tinha doença renal. Já a quarta infecção fatal aconteceu em Uberaba. A paciente, de 51 anos, não tinha nenhuma comorbidade. O quinto caso ocorreu em Uberlândia, em paciente do sexo masculino, de 72 anos, com hipertensão e doença renal.

Ainda segundo o painel da SES-MG, o estado segue com dois casos de Zika registrados, 17 casos prováveis e nenhuma morte em todo o estado. Já chikungunya já chega a 3.094 casos confirmados, um óbito confirmado e um em investigação.

Situação de emergência

A Prefeitura de Uberlândia decretou situação de emergência em saúde pública na quarta-feira (26/2) devido ao aumento significativo da transmissão das arboviroses – doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikugunya e outros. O decreto tem vigência de 180 dias, podendo ser prorrogado caso a situação continue.

Segundo o município, são 3.800 casos confirmados de dengue, dois óbitos confirmados e seis em investigação, além de 2.241 de chikungunya. Ao longo dos anos, foi registrado aumento expressivo dos casos de dengue. Enquanto em 2023, 1,6% dos casos evoluíram para dengue com sinais de alarme, em 2024, esse percentual subiu para 3,1%. Já em 2025 houve um aumento alarmante para 8,9%, indicando um agravamento do quadro clínico dos pacientes.

Para o enfrentamento da situação, haverá contratação de profissionais para o sistema municipal de saúde, compra de insumos e materiais, além da entrada forçada, com apoio da autoridade policial, em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou recusa de pessoa em permitir o acesso quando a entrada se mostrar fundamental.

Diante do aumento de casos, a Prefeitura de Uberaba informou ao Estado de Minas que irá publicar um decreto de emergência em saúde ainda esta tarde.

Combate às arboviroses

Diante do aumento de casos de doenças transmitidas por mosquitos, a SES-MG instalou, em 3 de fevereiro, a Sala de Monitoramento das Arboviroses. A iniciativa tem objetivo de acompanhar a situação epidemiológica de dengue, zika, chikungunya, febre oropouche e febre amarela no estado.

“Verificamos, neste início de ano, o aumento de casos de arboviroses, mas nada comparado ao que tivemos em 2024. Por isso, é fundamental a vigilância do cenário epidemiológico [...] Para isso, a sala de monitoramento tem um papel primordial, que é o de agregar todos os dados necessários dos 853 municípios mineiros, dando subsídios e suporte às ações a serem realizadas, tanto pelo Estado quanto pelos municípios, de forma a estarmos cada vez mais próximos da população”, destaca Prosdocimi.

Além da inauguração da sala, a pasta tem trabalhado de forma integrada com os municípios para implementar medidas de controle aos vetores de arboviroses. Em destaque está o serviço de monitoramento por drones que permite a identificação de áreas de difícil acesso, como caixas d’água e piscinas descobertas, e possibilitam a aplicação precisa de larvicidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“De forma complementar, a partir do dia 17 de fevereiro, a nossa Força Tarefa Estadual da SUS vai percorrer todo o estado, capacitando os municípios em manejo clínico e em estratégias de vigilância, preparação e resposta para o período sazonal”, anuncia Prosdocimi que explica, ainda, que o trabalho será iniciado de maneira simultâneas nas Unidades Regionais de Saúde (URS) de Pouso Alegre, Belo Horizonte, Ubá, Januária, Coronel Fabriciano, Uberaba e Diamantina.