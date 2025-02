Suspeito de homicídio morre em confronto com a polícia em Minas

Um homem de 34 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar (PMMG) em um sítio na zona rural de São Sebastião do Oeste. O confronto aconteceu durante a Operação Falcão Caçador, realizada pela 7ª Companhia Independente da PM, conforme confirmado nesta sexta-feira (28/2) pela polícia.

A ação é voltada ao combate à criminalidade violenta e organizada, além da repressão ao tráfico de drogas.

O homem que morreu durante a troca de tiros é suspeito de participar do assassinato de um jovem, de 21 anos, no dia 24 de fevereiro, no Bairro Dona Quita, em Divinópolis. A vítima deixava o carro para manutenção em uma oficina quando dois homens encapuzados chegaram armados e dispararam.

Operação Falcão Caçador

Segundo informações da polícia, os militares receberam uma denúncia indicando que membros de uma gangue atuante no tráfico de drogas em Campina Verde, Divinópolis, estavam usando um sítio na cidade vizinha de São Sebastião do Oeste para armazenar entorpecentes e portavam armas de fogo.

Os policiais seguiram até o local e, ao se aproximarem da porteira aberta, viram três homens armados, dois deles conhecidos no meio policial, sendo um com histórico criminal de homicídio, tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Ao receberem a ordem para largar as armas, os suspeitos reagiram atirando contra os policiais. No confronto, um dos homens foi atingido, enquanto os outros dois fugiram pela mata e ainda não foram localizados.

O suspeito baleado estava com uma pistola Taurus G2C, calibre .40, com numeração raspada e três munições, sendo uma já pronta para disparo. Ele foi socorrido pela PM e levado ao pronto atendimento de São Sebastião do Oeste, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas munições calibra .40 foram encontradas no bolso da bermuda dele.

A ficha criminal do homem incluía homicídio, tráfico de drogas, roubo e furto.

Homicídio em Divinópolis

A polícia também apreendeu no sítio um Fiat Punto, contendo cinco munições intactas de calibre .30. Esse veículo foi identificado como o mesmo utilizado no homicídio ocorrido em 24 de fevereiro.

As investigações continuam e a PM segue na busca pelos foragidos, apurando a relação entre os suspeitos e o homicídio registrado em Divinópolis.