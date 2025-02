Motoristas impedem roubo e agridem suspeito em avenida de BH

Motoristas que passaram pela Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Dona Clara, na Região da Pampulha de Belo Horizonte, no final da manhã desta sexta-feira (28/2) presenciaram a tentativa de roubo e prisão de um dos suspeitos do crime.





Segundo informações iniciais da Polícia Militar, ao menos quatro indivíduos estão envolvidos na ocorrência. Até o momento, dois suspeitos foram presos e três motos, recuperadas. A ocorrência segue em andamento.





Uma testemunha do ocorrido narrou ao Estado de Minas que um casal estava em uma motocicleta quando um homem saltou sobre o veículo. O casal e o homem caíram ao chão.

Quando o suspeito se levantou para levar a moto, vários motoristas saíram de seus veículos e cercaram o indivíduo. Ele foi agredido com socos e chutes até a chegada da Polícia Militar.





Outros militares iniciaram rastreamento para localizar outros envolvidos na tentativa de roubo.

“Quando vi a tentativa de roubo, não tive dúvidas, desci do carro e fui em cima do bandido. Chutei com força e me orgulho disso", disse um popular que conteve o suspeito.