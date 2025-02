Fábrica de gelo sofre vazamento de amônia durante a madrugada, em BH

Uma fábrica de gelo foi cenário de vazamento de amônia durante a madrugada desta sexta-feira (28/2), no bairro Caiçaras, na região Noroeste de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 2h35 por funcionários que notaram o vazamento na fábrica, localizada na Avenida Presidente Carlos Luz. Segundo registros, a equipe da fábrica fechou a válvula da tubulação e os militares realizaram a ventilação do ambiente.

Os funcionários saíram da empresa com o apoio dos bombeiros e as equipes seguiram com o protocolo técnico de averiguação e checagem. Após um tempo, os militares confirmaram que o vazamento foi cessado.

A amônia é uma substância tóxica, utilizada nos equipamentos de refrigeração, e pode causar a morte se inalada em grandes quantidades.

Nenhuma pessoa teve complicações em decorrência do vazamento.

Ainda conforme os bombeiros, caso seja necessário, uma equipe especializada em Operações Químicas, Biológicas, Radiológicas e Nucleares (CQBRN) do Corpo de Bombeiros pode visitar o local durante a manhã.