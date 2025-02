BH: Praça da Rodoviária é reinaugurada com banheiro autolimpante

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

A Praça Rio Branco, no Centro de Belo Horizonte, foi reinaugurada na manhã desta sexta-feira (28/2) depois de mais de um ano de revitalização. Uma das novidades é o funcionamento de um banheiro autolimpante, instalado na na Rua Paulo de Frontin, 177, nessa quarta (26/2).

Conhecida como Praça da Rodoviária, o local, que faz parte do projeto Centro de Todo Mundo, foi requalificado e modernizado. A praça estreou novos bancos, lixeiras, sistema de irrigação e paisagismo, implantação de sistema de drenagem, recuperação da iluminação, calçadas e piso tátil de acordo com as normas de acessibilidade, além da recuperação do monumento em concreto que estava com as ferragens expostas.





Foram plantadas ainda 15 árvores com 2,5 metros de altura de ipês amarelo e roxo, chuva de ouro e escumilha africana. Ao todo, foram investidos R$ 4,6 milhões, provenientes de um financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e de recursos próprios do município. Para o prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), a reforma foi um passo importante na requalificação da região central, tamanha importância da praça.





“Um ano de reforma, de melhoria, hoje a praça é outra. Essa praça é emblemática, emblemática não só porque é a entrada, o portão de entrada da cidade, mas ela é nosso desafio social também. Ela é nosso desafio social, é a gente manter a praça, a gente cuidar da praça, a gente mostrar para o povo de Belo Horizonte o que a gente está fazendo e pedir ao povo de Belo Horizonte que nos ajude a cuidar do que é dele”, disse em coletiva de imprensa.





Banheiro





O equipamento, inaugurado na Praça Rio Branco, foi instalado em um local estratégico de passagem no Centro de BH. O uso será gratuito, das 6h às 22h, com permanência limitada a 10 minutos por usuário.





Segundo a PBH, as instalações foram projetadas com tecnologias que promovem a utilização eficiente de água e energia elétrica, além de atender a requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência. O primeiro banheiro autolimpante de BH está em funcionamento desde quarta-feira na Praça da Estação.





Cada banheiro conta com duas cabines, equipadas com vaso sanitário, pia, reservatório de sabonete líquido, papel higiênico e secador de mãos e lixeira, com reposições diárias. O acionamento de todos os serviços, com sabonete, água e secagem das mãos, é realizado por sensores de aproximação, evitando o contato físico e, consequentemente, a exposição a agentes microbiológicos. Será veiculada uma mensagem de áudio com instruções sobre o uso adequado do banheiro.





Vandalismo na Sapucaí





A conhecida Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de BH, também teve uma parte da obra de revitalização entregue nesta sexta-feira. No entanto, a reportagem do Estado de Minas registrou bancos da via depredados e com pichações. Postes de iluminação e lunetas instaladas para contemplação dos murais do Projeto Cura também foram alvos de intervenções não planejadas.





O prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), informou que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai buscar identificar os pichadores, uma vez que o grafite é incentivado, mas o picho é crime. Segundo Damião, não é necessário que haja mais fiscalização, mas, sim, mais conscientização das pessoas que frequentam o local.





"A prefeitura tem que fazer a parte dela, que é cuidar da cidade e preservar os patrimônios. Agora, a conscientização é de cada pessoa. A gente pede muito que o povo de Belo Horizonte entenda que a Rua Sapucaí, que é um ponto de encontro, não é do prefeito nem da prefeitura. Ela é de todos nós", disse Damião.





Nessa quinta (27/2), antes da inauguração, os novos bancos da Sapucaí, de granito, já se encontravam com pichações e algumas partes quebradas. De acordo com o chefe do Executivo municipal, a população precisa se conscientizar de que os bancos são para sentar e não para andar de skate, como algumas pessoas estão fazendo.





Às vésperas do carnaval, que estima público de seis milhões de pessoas, a revitalização da via muda o trajeto de blocos tradicionais da cidade. A previsão que é a obra seja finalizada em março deste ano. A revitalização da Sapucaí será totalmente concluída em março, mas parte dela foi entregue hoje por causa do período carnavalesco.





Nela, foram feitos a pavimentação de um plano único entre os dois passeios, o nivelamento do piso em concreto armado e intertravado e trechos em piso gramado, ladrilho hidráulico e pedra portuguesa, além de uma arquibancada mirante. Houve ainda a implantação de ciclovia bidirecional no trecho entre as avenidas Francisco Sales e Contorno, com passagem de pedestres e novos mobiliários, lixeiras metálicas e paisagismo.

A primeira etapa das obras de requalificação da Sapucaí foi concluída em setembro do ano passado, com a reabertura do trecho entre a Avenida Assis Chateaubriand e a Rua Tabaiares para pedestres e comerciantes. A obra já está em fase final, faltando apenas o revestimento de granito da arquibancada (estrutura pronta e rebocada), paisagismo e conclusão de alguns bancos e esquinas. Na revitalização da Sapucaí, foram investidos R$ 4,65 milhões, com recursos próprios da Prefeitura.

