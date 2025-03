Então, Brilha abre Carnaval de BH ao lado de Duda Beat

De rosa e amarelo, como manda a tradição, o Então, Brilha abre o Carnaval de Belo Horizonte em 2025, na madrugada deste sábado (1/3). Com o tema “Raízes do Futuro", uma celebração da trajetória do bloco e um olhar para os próximos anos, os foliões começaram a surgir na Avenida do Contorno, esquina com Rua Curitiba.

Como sempre, a energia começou cedo – mais precisamente às 5h30 – com o esquenta da bateria brilhante, que, sob um céu ainda escuro, abriu os trabalhos ao som de fogos de artifício coloridos e silenciosos. As amigas publicitárias Marian Alves Rodrigues, de 27 anos, e Ana Beatriz Magalhães, de 28, praticamente nem dormiram para garantir um lugar ao lado do trio elétrico do bloco, batizado de Estrela da Manhã.

Carnavalesca de longa data, a dupla acompanha o bloco há três anos, desde que começou a tradição em um grupo na faculdade, e no fim só sobraram elas. "Não perco um desfile", conta Mariana, que já planeja curtir várias blocos ao longo da folia e também irá tocar na bateria do Axé Retrô do Marão, no Grajaú, na Região Oeste de BH, na segunda-feira (3/3).

Acompanhada por 215 ritmistas, a multidão acompanhou o cortejo embalado pelo axé dos anos 90 e novas roupagens para clássicos da música brasileira. O percurso será nas avenidas do Contorno e dos Andradas, em direção à Praça da Estação, onde começa o bloco da Praia da Estação.

Foliões erguem os braços à frente da bateria celebrando a abertura do Carnaval de BH com o Então, Brilha Leandro Couri/EM/DA Press

A edição de 2025 também apostou na sustentabilidade, com figurinos feitos a partir de materiais reciclados e reutilizados, reforçando o compromisso do bloco com a consciência ambiental. E para somar ao brilho, a cantora recifense Duda Beat, uma das estrelas do pop brasileiro, é a convidada especial para o cortejo de 15 anos do bloco.

Além da música e da festa, o Então, Brilha mantém seu compromisso com a diversidade e o respeito. O tradicional discurso de abertura destacou a importância da liberdade, do combate ao preconceito e da valorização das mulheres, pessoas trans e profissionais da zona boêmia do centro de BH – região que foi palco dos primeiros carnavais do bloco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fundado em 2012 e inspirado no poema do russo Vladimir Maiakovski, o bloco tem como lema “Gente é pra brilhar”– e é isso que ele segue fazendo, ano após ano, no amanhecer do primeiro sábado de folia.