Carnaval de BH terá DJ Alok em folias 'gourmet' e 'raiz'

Famoso pelos shows superproduzidos, DJ Alok se apresentará duas vezes em Belo Horizonte durante o Carnaval de 2025, ambas na terça-feira (4/3). Primeiramente, a partir das 16h, haverá um desfile do trio elétrico Pipoca do Alok pela Avenida Afonso Pena, no centro da capital mineira, com entrada gratuita. Depois, no período da noite, a apresentação será na festa particular Carnaval dos Sonhos, no Bairro Olhos d'Água, na Região Oeste.



A apresentação de Alok no Centro de Belo Horizonte faz parte da programação da Via das Artes, promovida pelo governo do estado. De acordo com os organizadores, o DJ promoverá um encontro entre a música eletrônica global e os talentos da cena mineira.

Os foliões que não quiserem acompanhar ao trio elétrico Pipoca do Alok pela avenida poderão assisti-lo do Automóvel Clube, que montará um lounge exclusivo para o evento. Os ingressos começaram a ser vendidos nesta sexta e dão direito a um serviço all-inclusive, com drinks, bebidas e comidas.

Já o show no Bairro Olhos d'Água, mais precisamente no Mirante Beagá, será uma das atrações do Carnaval dos Sonhos, que começou no último domingo (23/2) e só terminará na terça-feira de carnaval (4/3). Além do DJ, se apresentarão Lauana Prado, Matheus e Kauan, Ana Castela, Baile do Dennis, Tuca Fernandes, Alexandre Peixe e Lagum.

Serviço

Trio elétrico Pipoca do Alok

Local: Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte.

Data e hora: terça-feira (4/3), às 16h.

Entrada: gratuita, mas o Automóvel Clube de Belo Horizonte oferecerá um lounge: os ingressos custam a partir de R$ 385, no Sympla.

DJ Alok no Carnaval dos Sonhos

Local: Mirante Beagá, na Rua Henriqueto Cardinale, 460, Bairro Olhos d'Água.



Data e hora: terça-feira (4/3), a partir das 17h.

Entrada: a partir de R$190 (meia), no Sympla.

