Carnaval 2025: acidentes e manifestação travam trânsito no Centro de BH

crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press. Belo Horizonte-MG. BHTrans inicia campanha da Semana Nacional de Transito, com lancamento da campanha de conscientizacao com motociclistas -

Belo Horizonte amanheceu com o trânsito congestionado nesta sexta-feira (28/2), véspera do carnaval. Além do fluxo já intenso de veículos, uma manifestação dos servidores do Sindep e uma série de ocorrências agravaram a lentidão nas principais vias da cidade.







Leia Mais Carreta tomba e bloqueia BR-381, em Minas "Escape" de pedágio, BR-365 é a mais mortal na folia Carreta-tanque pega fogo e bloqueia o Anel Rodoviário, em BH

Mais cedo, a BHTrans liberou o acesso do Viaduto B para a Rua dos Caetés, em uma tentativa de aliviar a retenção no centro da capital. No entanto, o trânsito continuou intenso, principalmente no entorno do Terminal Rodoviário, onde a movimentação já é grande nesse período do ano.

Na Avenida dos Andradas, uma carreta com problemas mecânicos bloqueou a faixa da direita no sentido da Área Hospitalar, reduzindo a passagem de veículos e aumentando a lentidão. Situação semelhante aconteceu no Viaduto da Avenida João Samaha com a Avenida Pedro I, onde outra carreta precisou ser removida por um reboque pesado, exigindo a interdição parcial da via.





Além dos incidentes com veículos, a manifestação do Sindep na Avenida Amazonas com Afonso Pena, nas proximidades da Praça Sete, bloqueou parte da via e impactou o trânsito no coração da cidade. O protesto aconteceu em um dos pontos de maior movimentação, complicando ainda mais a circulação na região central. Agentes da BHTrans estavam presentes no local e atuaram para que o tráfego fluísse da melhor maneira possível, liberando vias e orientando os motoristas.





A BHTrans segue monitorando a situação e trabalhando na liberação das vias, mas recomenda que os motoristas busquem rotas alternativas e, sempre que possível, utilizem o transporte público para evitar os trechos mais críticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É importante lembrar que a Prefeitura de Belo Horizonte preparou um esquema especial de trânsito para a programação de blocos do carnaval de 2025, que acontece entre os dias 1º e 4 de março. Estruturas de interdições de vias e desvios vão delimitar as áreas onde ocorrerão os desfiles. A região central, Santa Tereza, Pampulha e Avenida dos Andradas estão entre os locais contemplados pelo planejamento.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice