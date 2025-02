Carnaval BH: Prefeitura prepara esquema de trânsito

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai organizar esquema de trânsito especial para a programação de blocos do carnaval de 2025 entre 1º de março a 4 de março. Estruturas de interdições de vias e desvios vão delimitar as áreas onde acontecerão os desfiles. Área Central, no Santa Tereza, na Pampulha e na Avenida dos Andradas serão contempladas.

A meta é garantir um feriado seguro para os foliões, além de otimizar a mobilidade para quem vai se deslocar na capital durante o período festivo. Para mais informações, acesse: https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/carnaval.

Nas áreas interditadas pela BHTrans será permitido o trânsito local (moradores e comerciantes). Situações de emergência serão preservadas com o auxílio dos agentes da BHTrans e da Guarda Municipal.

As áreas do mapa sinalizadas em amarelo são as vias que ficarão fechadas durante o carnaval PBH/Divulgação

A PBH chama atenção que não será permitido estacionar nas ruas interditadas para o desfile dos blocos, evitando situações de risco aos foliões e também danos aos veículos.





Em todos os casos, faixas serão implantadas para orientar os motoristas, moradores e comerciantes nas proximidades das áreas reservadas para desfile dos blocos.

As ruas serão todas liberadas quando o serviço de limpeza for totalmente concluído.

Área Central



Hipercentro, Floresta, Av. Brasil, Savassi e Barro Preto terão as vias interditadas a partir das 10h de sábado (1) até as 23h de terça-feira (4).



No Floresta e Barro Preto as ruas serão fechadas a partir das 10h de sábado (1), até as 23h do mesmo dia. No domingo (2), segunda-feira (3) e terça-feira (4), os fechamentos serão entre 6h e 23h.

Confira a lista das vias interditadas na Área Central

Barro Preto:

Avenida Barbacena;

Avenida Augusto de Lima;

Rua Paracatu;

Rua Juiz de Fora;

Rua Araguari;

Rua dos Timbiras.

Centro:

Avenida Amazonas;

Avenida Afonso Pena;

Rua São Paulo;

Rua Padre Belchior;

Rua Goiás;

Rua dos Goitacazes;

Rua Tupis;

Rua Rio de Janeiro;

Rua dos Carijós;

Rua da Bahia;

Rua dos Tamoios;

Rua dos Aimorés;

Rua dos Guajajaras;

Rua dos Timbiras.

Savassi

Avenida Cristóvão Colombo;

Avenida Brasil;

Avenida Bias Fortes;

Rua Cláudio Manoel;

Rua dos Inconfidentes;

Rua Pernambuco;

Rua Alagoas;

Rua Santa Rita Durão;

Rua Fernandes Tourinho;

Rua Professor Moraes;

Rua Sergipe;

Rua Antônio de Albuquerque.

Floresta

Avenida Assis Chateaubriand;

Avenida Francisco Sales;

Rua Itambé.

Funcionários

Rua Rio Grande do Norte;

Avenida Carandaí;

Avenida Bernardo Monteiro;

Rua Padre Rolim;

Rua Ceará.

Área hospitalar

Para chegar à área hospitalar, próxima ao Centro da cidade, o acesso será pela Avenida do Contorno, acessando a Rua Maranhão (próximo ao Hospital da Polícia Militar) e também pelas avenidas Francisco Sales, Augusto de Lima e a Rua dos Caetés (após os desfiles de sábado).

A PBH destaca que os serviços de emergência vão utilizar essas rotas, portanto, a preferência deve ser sempre para ambulâncias e viaturas.

Bairro Santa Tereza

No bairro boêmio da Região Leste de BH, as ruas serão interditadas uma hora antes do desfile do primeiro bloco, diariamente, entre os dias 1º e 4 de março. As vias ficarão fechadas a partir das 9h de sábado (1/3) até as 19h.

Faixas serão afixadas para orientar os motoristas, moradores e comerciantes nas proximidades das áreas reservadas para desfile dos blocos.





Região da Pampulha

No período oficial de carnaval, as vias no entorno do Mineirão serão interditadas duas horas antes, nos dias em que serão realizados os desfiles dos blocos, e liberadas duas horas após a dispersão.





Avenida dos Andradas

A Avenida das Andradas, na Região Centro-Sul de BH, será interditada para os desfiles de blocos. A via ficará fechada 24 horas em ambos os sentidos, no trecho entre as avenidas Silviano Brandão e Alphonsus Guimarães.

O fechamento da Andradas ocorre a partir das 6h de sábado (1/3).

Tecnologia para melhor rota

Segundo a PBH, a recomendação é que os motoristas priorizem a Avenida do Contorno, que estará liberada para o trânsito e o transporte coletivo. Com o uso de aplicativos de mobilidade, como o Waze e o Google Maps, o motorista poderá acompanhar os trechos interditados e reservados para desfile dos blocos, sugerindo assim ajustes no itinerário.

O perfil da BHTrans na rede social X também vai ajudar os foliões com as atualizações das ruas de BH em tempo real. O site Waze Event também vai funcionar como guia para quem quer planejar a locomoção todos os dias de carnaval na capital.

Agentes nas ruas

Durante a folia, cerca de 400 agentes da BHTrans vão trabalhar diariamente durante em conjunto com os agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar.



O estacionamento rotativo não será cobrado durante o carnaval. As áreas regulamentadas com a modalidade poderão ser utilizadas em todos os horários, sem a necessidade do acionamento de crédito eletrônico.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck