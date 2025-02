Carnaval BH: o que abre e fecha nos dias de folia

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O carnaval de 2025 é entre os dias 1 e 5 de março. De acordo com o Diário Oficial do Município (DOM), foi decretado ponto facultativo entre segunda-feira (3/3) e quarta-feira.

Nessa quinta (27/02), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou como será o funcionamento dos equipamentos municipais. Confira:

Serviços

Defesa Civil, Guarda Municipal, o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) funcionarão normalmente, exceto a coleta seletiva porta-a-porta.

BH Resolve e Sine Barreiro, os postos de informações turísticas e o Procon não funcionarão durante o feriado.

Transporte

Durante o carnaval, haverá reforço em 285 linhas de ônibus espalhadas por todas as regionais da cidade. Serão ofertadas mais de 11 mil viagens a cada dia de carnaval. O quadro de horários também foi reforçado na quarta-feira de cinzas, quando o número de viagens será superior a 20 mil. O reforço também acontecerá no serviço noturno, com a operação especial de linhas.

Saúde

Os Centros de Saúde, laboratórios regionais e central e o Centro de Controle de Zoonoses funcionarão na segunda-feira (03/03) das 7h às 17h, e na quarta-feira de Cinzas, a partir de 13h.

Os Postos Médicos Avançados (PMAs) Centro-Sul e do Centro de Referência das Juventudes (CRJ) funcionarão 24 horas por dia durante o Carnaval, de 19h do dia 28 até 7h do dia 5 de março.

Durante o carnaval haverá oferta da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV. O atendimento será realizado de 28 de fevereiro a 4 de março, das 10h às 16h, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), que fica na Rua Guaicurus, 50 - Centro.

Ficarão fechados durante o carnaval e voltam a funcionar a partir das 13h do dia 05/03:

Central de Atendimento a Liminares

Centros de Esterilização de Cães e Gatos

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante

Centros de Referência a Saúde do Trabalhador

Academias da Cidade, Centros de Convivência

Centros de Especialidades Médicas

Centro de Treinamento e Referência

Centros de Testagem e Aconselhamento

Unidades de Referência Secundária

Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem

Centro Municipal de Oftalmologia

Centros de Reabilitação

e Centros de Especialidades Odontológicas.

Parques

O Zoológico e Jardim Botânico de BH funcionará, de 8h às 17h nos dias 1º, 2, 4 e 5/3, e fechará na segunda-feira (03). Os outros parques municipais ficarão abertos com horários de funcionamento diferentes. O horário de funcionamento de todas as unidades da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.

Cultura

Teatros, museus, bibliotecas, centros culturais municipais e o Arquivo Público de Belo Horizonte não funcionarão entre os dias 1º e 5 de março.

Cemitérios

Os cemitérios municipais - da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro - ficarão abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos.

Assistência Social

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar funcionarão normalmente. O Serviço Especializado em Abordagem Social e os Centros Pop funcionarão em horários estabelecidos pela PBH.

Demais serviços de assistência social como CRAS, CREAS e DRAS não funcionarão entre os dias 1º e 5 de março.

Direitos Humanos

O Conselho Tutelar terá Plantão Centralizado e terá atendimento 24h entre os dias 1º e 5 de março.

Os Centros de Referência Referência das Juventudes, da Pessoa Idosa e LGBT, assim como o Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda, não funcionarão entre os dias 1º e 5 de março.

Segurança Alimentar

Os Restaurantes Populares I, II, III e IV funcionarão entre os dias 1º e 5 de março com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua.

O Mercado Distrital do Cruzeiro, Programa Abastecer, Feiras Livres e a Feira de Orgânicos funcionarão com ponto facultativo.

A Cozinha Comunitária Cabana do Pai Tomás,Banco de Alimentos, Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana (CAFA) e outros equipamentos não funcionarão entre os dias 1º e 5 de março.

Todas as informações detalhadas podem ser consultadas no site da prefeitura.