BH de todo mundo no feriado de Momo

O carnaval chegou e a expectativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é de que a festa na capital mineira movimente 6 milhões de pessoas. No entanto, há quem não goste da folia de Momo – e também da agitação que a acompanha. Para os que preferem fugir dos blocos, mas não podem ir para outra cidade ou não querem simplesmente ficar em casa, o Estado de Minas separou algumas alternativas de lazer, mostrando que BH tem espaço para todos.



Ir ao cinema, inclusive para assistir aos filmes indicados ao Oscar, que ocorre neste domingo (2/3), é uma boa pedida para quem quer evitar a festa carnavalesca, como a jornalista Laura Zarattini, de 26 anos. Para ela, a telona é uma opção para “fugir de qualquer bloquinho”.



No Centro Cultural Unimed-BH Minas, na Região Centro-Sul, há filmes em cartaz deste sábado (1º/3) até quarta-feira (5/3), cujos horários devem ser conferidos no site. Entre os longas da programação está o aclamado “Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres – que concorre a melhor atriz. A película compete ainda nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional.



Já os Cine Santa Tereza e Cine Humberto Mauro, icônicos na capital mineira, não vão funcionar. O Cine Theatro Brasil, no coração da Praça Sete, estará aberto somente na quarta-feira (5/3), das 12h às 21h. Na maioria dos shopping centers da capital mineira, as salas vão funcionar conforme a programação dos filmes em cartaz, com exceção do Pátio Savassi, cujo cinema só abrirá na quarta-feira de cinzas.

Os shopping centers também são opção para quem quer sair para comer. As praças de alimentação vão estar abertas todos os dias na maioria das unidades, como Shopping Cidade, Del Rey, Estação, ViaShopping Barreiro, ViaBrasil Pampulha, DiamondMall e BH Shopping. Nesse caso, o Pátio Savassi é exceção de novo, uma vez que a praça de alimentação vai ficar fechada de sábado (1º/3) até terça-feira (4/3).



Já o funcionamento de lojas e quiosques dos shoppings varia de uma unidade para a outra. No BH Shopping, DiamondMall, DelRey, Estação, ViaShopping Barreiro e ViaBrasil Pampulha, as lojas e quiosques vão abrir no sábado (1º/3) e no domingo (2/3), mas vão estar fechadas na segunda (3/3) e terça-feira (4/3). Já no Shopping Cidade, lojas e quiosques vão estar fechados de domingo até terça. No Pátio Savassi, estarão fechados de sábado até terça.



GASTAR ENERGIA



Se caminhar de um bloco para outro não for considerada uma atividade física, se exercitar ao ar livre no carnaval pode ser difícil. No entanto, há quem escolha o esporte como maneira de se ocupar nos dias de carnaval. Por isso, a Mapa Beach Sports, espaço com quadras de areia para prática de beach tênis, vôlei e futvôlei, optou por abrir quase todos os dias durante a folia.

“Nós tivemos algumas demandas”, explicou Otávio Júnior, proprietário do espaço. O Mapa Beach Sports vai abrir no sábado e na segunda-feira, de 8h às 14h, e na quarta-feira de 14h às 22h. No domingo, as quadras estão fechadas e na terça-feira os horários já estão todos preenchidos. O aluguel é por hora, que custa R$ 120 cada. A Mapa Beach Sports está localizada na Rua Áustria, 50, Bairro Buritis, Região Oeste de BH.



Na Região da Pampulha, há opção de quadras de areia também, mas com disponibilidade mais restrita. O Lagoa Beach estará aberto no sábado e no domingo de carnaval, das 7h30 às 15h, e na quarta-feira das 15h às 22h. O valor do aluguel das quadras é de R$ 100 para não alunos e R$ 90 para alunos. O Lagoa Beach fica localizado Avenida Alfredo Camarate, 190, no Bairro São Luiz.



Phillipe Araújo, publicitário de 33 anos, contou que realizar atividades físicas está nos seus planos para os dias carnavalescos. “Eu não gosto de muvuca. Eu já gostei, acho o carnaval uma festa linda, mas quero ficar em casa, ler um livro, fazer uma trilha para chegar renovado e com a energia total e descansada para os projetos que tenho para depois do carnaval”, disse. Phillipe afirmou que este ano está priorizando o autocuidado e “ouvindo o corpo”.

Caminhar pela Feira Hippie e observar as estátuas vivas são possibilidades para o domingo Jair Amaral/EM/D.A Press – 31/12/2023

CONTATO COM A NATUREZA



Quanto às demais opções do cenário cultural de BH, a maioria vai estar fechada no feriado. Entre os espaços que não abrem estão: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB); Palácio das Artes; Sala Minas Gerais; Museu Mineiro; Espaço do Conhecimento UFMG; Biblioteca Pública Estadual; Centro de Arte Popular; Museu de Ciências Naturais PUC Minas, Casa Fiat de Cultura e Museu de Artes e Ofícios.



No entanto, a cerca de 60 km da capital mineira há uma opção para quem gosta de cultura. Em Brumadinho, Região Metropolitana de BH, Inhotim é a alternativa perfeita. Para receber o público, o museu de arte contemporânea a céu aberto vai funcionar durante toda a folia, inclusive na segunda e terça-feira, dias que usualmente não abre, e na quarta-feira de cinzas.



O Inhotim possibilita também a oportunidade de o público entrar em contato com a natureza. O museu conta com cerca de 1.862 obras de mais de 280 artistas de 43 países e um jardim botânico com mais de 4,3 mil espécies botânicas raras. O espaço também tem duas piscinas, que fazem parte de exposições e podem ser mais um recurso para diversão e um refúgio do calor.



Apesar de ser uma opção diferente do tradicional carnaval de rua, o Inhotim vai ter uma atividade em referência à folia. Nos dias 1º, 2, 3 e 4, o Ateliê Circulante do museu vai ser temático. O público vai ser convidado a criar adereços para o carrinho-ateliê do Inhotim. A atividade tem 25 vagas, com início às 14h e duração de 2 horas.



CRIANÇAS RELAXADAS

Para os pais que evitam levar as crianças aos bloquinhos infantis, a capital mineira conta com uma boa programação alternativa. O zoológico, jardim botânico e aquário do Rio São Francisco, localizados na Pampulha, vão funcionar todos os dias, com exceção da segunda-feira. O zoo e o jardim vão estar abertos das 8h às 17h, com entrada até as 16h. Já o aquário vai funcionar das 8h30 às 16h30, também com entrada até as 16h.



Nos anos anteriores, dados levantados pela PBH apontaram como esses locais foram escolhidos como opção de entretenimento no carnaval. No período de folia em 2023, o zoológico recebeu 9.042 visitantes e, em 2024, 7.363. Já o aquário, teve público de 2.776 pessoas no ano retrasado e 2.507 no ano passado.



Com a criançada em mente, o Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de BH, organizou uma programação especial para o sábado e o domingo de carnaval. Vão ser realizadas oficinas, brincadeiras, contação de histórias e apresentação de circo. No espaço do parque vão ter também brinquedos infláveis e carrinhos elétricos. Há opções pagas e gratuitas de 9h às 18h em ambos os dias.



“Fomos descobrindo que o parque tem vocação para crianças pequenas”, afirmou João Grillo, gestor do espaço, sobre a oferta de programação voltada para o público infantil. Ele acredita que o Parque do Palácio é ideal para descanso e relaxamento.



FEIRAS E MERCADOS



As feiras são boas opções de lazer fora dos bloquinhos. A tradicional Feira Hippie vai funcionar normalmente no domingo de carnaval, mas os interessados não podem esquecer que ela está localizada em uma área fervilhante do carnaval. Outra opção é a Feira da Avenida Silva Lobo, no Bairro Grajaú, Região Oeste de BH, que funciona aos sábados de 9h às 16h.



No Barreiro, há também a Feira da Praça da Febem, na Avenida Olinto Meireles, Bairro Milionários. Ela vai funcionar no sábado de 8h às 17h. Outra opção é a Feira de Arte e Artesanato que vai ocorrer no Mercado de Origem, no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste, no sábado e no domingo. Em ambos os dias, a feira vai ser realizada de 10h às 18h no 1º piso do espaço.



Queridinhos da capital mineira, os mercados que unem gastronomia, artesanato e opções de souvenirs podem ser uma opção. Entre eles, o tradicional Mercado Central vai funcionar das 8h às 18h no sábado e na quarta-feira. Já no domingo, segunda e terça-feira, das 8h às 13h. Apesar de ser uma alternativa para evitar os cortejos, quem for ao Mercado Central também precisa considerar que o Centro de BH, onde ele está localizado, reúne diversos blocos, portanto, a chance de esbarrar com foliões e se deparar com ruas interditadas é alta.



Esse mesmo alerta vale para o Mercado Novo, que neste sábado vai estar aberto das 8h à 0h – com entrada até 22h. No domingo, segunda e terça-feira, o horário de funcionamento é de 12h até 0h, com entrada encerrada também às 22h. Para o Mercado Novo, o público também deve ficar atento porque alguns estabelecimentos podem adotar horários próprios, que devem ser conferidos nos sites de cada um. Além da Feira de Arte e Artesanato, o Mercado de Origem vai ter variadas atrações musicais de rock e MPB de sábado até segunda-feira, de 14h às 16h e 17h às 19h.



CONTORNO PARA DESLOCAR



A principal dificuldade para quem quer evitar a folia pode ser o trânsito, uma vez que as vias precisam ser fechadas para os desfiles. Cinco áreas na Região Central – Hipercentro, Floresta, Avenida Brasil, Savassi e Barro Preto – terão as vias interditadas a partir das 10h deste sábado (1º/3). Nas áreas do Hipercentro, Savassi e Avenida Brasil, o fechamento será realizado durante todo o período entre 1º e 4, por 24 horas. As áreas nos bairros Floresta e Barro Preto terão liberação às 23h.



A recomendação da PBH é que os motoristas priorizem a Avenida do Contorno, que estará liberada para o trânsito e o transporte coletivo. Além disso, para facilitar, o estacionamento rotativo não será cobrado de hoje ao dia 4 deste mês. As áreas regulamentadas com a modalidade vão poder ser usadas, em todos os horários, sem a necessidade do acionamento de crédito eletrônico.



SAÚDE EM ALERTA



Para o acesso à área hospitalar, a circulação indicada é pela Avenida do Contorno, acessando a Rua Maranhão, também pelas avenidas Francisco Sales e Augusto de Lima, além da Rua dos Caetés (após os desfiles deste sábado).



As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs vão funcionar normalmente 24 horas todos os dias.



Os centros de saúde funcionam apenas na segunda-feira (3/3), de 7h às 17h, e na quarta-feira (5/3), a partir das 13h. Dois Postos Médicos Avançados (PMAs) funcionarão 24 horas por dia até as 7h do dia 5/3. O PMA do Centro de Referência das Juventudes (CRJ) ficará na Rua Guaicurus, 50, Centro. Já o PMA Centro-Sul na Rua Domingos Vieira, 488, Bairro Santa Efigênia.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha