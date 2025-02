Fernanda Torres se torna fenômeno digital na corrida pelo Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A três dias da cerimônia do Oscar 2025, não se sabe se Fernanda Torres vai levar o prêmio de Melhor Atriz, mas ela já se consagrou como um fenômeno digital. Segundo levantamento realizado pela mLabs, plataforma de gerenciamento de redes sociais, a atriz brasileira tem um engajamento 6,8 vezes maior que a soma das quatro concorrentes dela na categoria.

Com mais de 18 milhões de curtidas e 464 mil comentários entre janeiro e fevereiro deste ano, Fernanda não apenas ultrapassa as adversárias como domina o cenário digital com uma base de fãs fiel e ativa. Entre setembro e dezembro de 2024, Fernanda Torres publicou 77 posts no Instagram, cinco vezes mais que a média das outras indicadas. Essas postagens acumularam mais de 9,2 milhões de curtidas.

Nos primeiros dois meses de 2025, período crucial para a premiação, a atriz intensificou sua presença nas redes com 43 publicações – 72% acima da média das concorrentes –, atingindo uma média de 431 mil interações por post. Para se ter uma ideia do impacto, Demi Moore, a segunda colocada em engajamento, somou 4,4 milhões de curtidas no período, enquanto Cynthia Erivo, a terceira, acumulou 4,1 milhões, números muito abaixo dos de Fernanda.

Torcida digital

O engajamento massivo de Fernanda Torres nas redes sociais reflete a mobilização espontânea em torno de sua indicação ao Oscar. Para se ter uma ideia, durante o Carnaval, a atriz virou inspiração para fantasias de foliões, reforçando sua conexão com o público e consolidando seu status de ícone nacional.

Na corrida pelo Oscar, "Ainda estou aqui" concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres Sony Pictures/divulgação A americana Mikey Madison é a mais jovem concorrente a Melhor Atriz. Aos 25 anos, protagoniza o filme 'Anora', de Sean S. Baker. Madison interpreta a prostituta de luxo que impulsivamente decide se casar com um jovem oligarca russo, mas a família dele decide anular a união dos dois. O longa disputa seis Oscars. Universal Pictures/divulgação "Filmes como 'A Substância' reagiram fortemente contra uma cultura que considera as mulheres descartáveis", disse Martha Lauzen, autora do relatório Mubi/divulgação A espanhola Karla Sofía Gascón, de 52 anos, é a primeira artista trans indicada a Melhor Atriz no Oscar. Concorre pela interpretação de Emilia Pérez no longa homônimo de Jacques Audiard. O filme é indicado em 13 categorias. Gascón faz o papel de um chefão de cartel que passa pela transição de gênero. Paris Filmes/divulgação A britânica Cynthia Erivo, de 38 anos, já foi indicada ao Oscar de Melhor atriz em 2019 por 'Harriet'. Este ano, ela concorre por 'Wicked', do diretor Jon M. Chu. Faz o papel de Elphaba, jovem de pele verde com poderes fantásticos, incompreendida e tachada de Bruxa Má do Oeste. É a única negra indicada ao Oscar 2025. 'Wicked' disputa 10 estatuetas. Universal Pictures/divulgação Voltar Próximo

Além do volume impressionante de interações, a mLabs destaca que a popularidade digital da atriz se mantém constante ao longo do tempo, comprovando a força de sua estratégia de comunicação. "O sucesso de Fernanda nas redes sociais não é apenas um efeito da proximidade do Oscar. Ele reflete uma conexão genuína com o público, um engajamento orgânico e uma estratégia bem estruturada de presença digital", analisa Caio Rigoldi, CEO e cofundador da mLabs.

Os números falam por si: são 27 comentários no perfil de Fernanda para cada comentário recebido pelas concorrentes. Esse engajamento sem precedentes demonstra que, independentemente do resultado da premiação, a atriz já conquistou um lugar único na história do cinema e da cultura digital.

Oscar 2025

Além do título de Melhor Atriz pela performance de Fernanda Torres, “Ainda estou aqui” também concorre às estatuetas de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A cerimônia está marcada para este domingo (2/3).

A cerimônia do Oscar será transmitida ao vivo e com tradução simultânea na TV aberta pela TV Globo. A transmissão será para todo o país, exceto para o Rio de Janeiro, por conta dos desfiles das escolas de samba. Os cariocas vão poder acompanhar pela internet, pelos sites G1 e Gshow.

Na TV por assinatura, a transmissão do TNT vai estar disponível. No streaming, assinantes da Max vão poder assistir à cerimônia, sem nenhuma cobrança adicional.