Carnaval em Minas: turistas são recebidos com festa em BH

Os turistas que desembarcarem em solos mineiros entre quinta-feira (27/2) e sábado de carnaval (1/3) serão recepcionados de um jeito diferente no Aeroporto Internacional de Confins e na Rodoviária de Belo Horizonte. O projeto “Cê tá em Minas, Cê tá em casa” promove alegria e hospitalidade por meio de apresentações artísticas, espaços interativos e ações informativas sobre o Carnaval da Liberdade.

Pedro Martins, diretor de produção e idealizador da iniciativa, conta o motivo do Carnaval de BH estar fazendo sucesso e atraindo tantas pessoas: “O Carnaval de Minas Gerais é uma manifestação cultural que promove inclusão, gera desenvolvimento econômico e coloca o estado em destaque no cenário nacional do turismo. É por isso que, a cada ano, mais turistas descobrem o potencial da folia mineira, e o estado se consolida como um dos principais destinos do carnaval brasileiro", afirma.





O que aguarda os turistas

Tanto no aeroporto quanto na rodoviária, os visitantes encontrarão espaços "instagramáveis", além de um estande da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e do Sebrae, onde serão distribuídos materiais com informações sobre a folia, dicas de segurança e saúde.





Em Confins, a recepção começa já na esteira de bagagens: malas cenográficas recheadas de símbolos mineiros, como pães de queijo e xícaras de café gigantes, decoram o ambiente. Marchinhas carnavalescas e músicos animam o lugar, e mensagens de boas-vindas circulam pelo espaço.

O projeto ainda traz apresentações especiais, como a da Companhia de Dança do Palácio das Artes, que se apresenta no Aeroporto de Confins ao som do samba-enredo da Escola de Samba Canto da Alvorada. Já na Rodoviária de BH, o Coral Lírico de Minas Gerais encantará o público com clássicas marchinhas carnavalescas.

Confira a programação:





Aeroporto Internacional de Confins

•Quinta-feira (27/2): 9h às 10h | 15h às 16h | 17h às 18h (Cia de Dança do Palácio das Artes)

•Sexta-feira (28/2): 9h30 às 10h30 | 14h às 15h

•Sábado (1/3): 9h às 10h30





Rodoviária de Belo Horizonte

•Quinta-feira (27/2): 6h às 8h30 | 16h às 18h30 | 19h às 19h30 (Coral Lírico de Minas Gerais)

•Sexta-feira (28/2): 6h às 8h30 | 16h às 18h30

•Sábado (1/3): 7h às 9h30

