Carnaval de BH: veja o desfile do Então, Brilha!

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

A região Centro-Sul de Belo Horizonte acordou neste sábado (1/3) embalada pelo rosa e amarelo com o desfile do Então, Brilha. Dando início na folia na capital mineira, o bloco homenageia sua trajetória com o tema "Raízes do Futuro".

A concentração para o cortejo começou na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Curitiba, logo ao raiar do dia e, perto das 5h30, vários foliões já começavam a encher a avenida.

O percurso do bloco vai pelas Avenidas do Contorno e dos Andradas, em direção à Praça da Estação. O bloco contou com a participação da cantora recifense Duda Beat.

Veja as fotos do desfile

A concentração do bloco começou na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Curitiba, e seguiu pela Andradas, em direção a Praça da Estação Leandro Couri / E.M /D.A Press O discurso de abertura do 'Então, Brilha' destacou a importância da liberdade, do combate ao preconceito e da valorização das mulheres, pessoas trans e profissionais da zona boêmia do centro de BH Leandro Couri / E.M /D.A Press Com o tema "Raízes do Futuro", o desfile de 2025 celebrou a trajetória do Então, Brilha, mas com um olhar para os próximos anos Leandro Couri / E.M /D.A Press Cerca de 215 ritmistas movimentaram o desfile Leandro Couri / E.M /D.A Press Foliões investiram em fantasias nas tradicionais cores do bloco Leandro Couri / E.M /D.A Press As cores rosa e amarelo coloriram as Avenidas do Contorno e Andradas Leandro Couri / E.M /D.A Press Perto das 5h30, milhares de foliões já se reuniam para curtir o bloco Leandro Couri / E.M /D.A Press As avenidas do Contorno e Andradas vibraram em amarelo e rosa Leandro Couri / E.M /D.A Press Uma multidão acompanhou o desfile do 'Então, Brilha' embalados pelo Axé dos anos 90 e versões transformadas de clássicos da música brasileira Leandro Couri / E.M /D.A Press O esquenta da bateria brilhante abriu os trabalhos do desfile, ainda sob o céu escuro Leandro Couri / E.M /D.A Press Edição de 2025 do Então, Brilha apostou na sustentabilidade com figurinos feitos a partir de materiais reciclados e reutilizados Leandro Couri / E.M /D.A Press Fundado em 2012, o 'Então, Brilha' é inspirado no poema do russo Vladimir Maiakovski e tem como lema "Gente é pra brilhar" Leandro Couri / E.M /D.A Press Voltar Próximo

