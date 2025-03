Polícia prende quadrilha do RJ que furtava celulares no carnaval de BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Cinco adultos foram presos e dois menores de idade apreendidos depois de a Polícia Militar rastrear um celular furtado em bloco de carnaval de Belo Horizonte e descobrir uma quadrilha carioca de furto e venda de iPhones, na madrugada de sábado (01/03).

Foram recuperados 13 aparelhos celulares, furtados na cidade de Belo Horizonte, na região da Savassi, durante a concentração de blocos de Carnaval.

Uma das vítimas se queixou do furto no Centro de Registro de Ocorrências Policiais 4 (CROP), instalado temporariamente durante o carnaval, no prédio do comando-geral, na Praça da Liberdade. Essa pessoa conseguiu ver que o localizador do celular apontava cidade de Igaratinga, no Centro-Oeste de Minas, a mais de 100 quilômetros de BH.

Foram então acionados militares da 19ª Companhia Independente, Tático Imóvel e viaturas de área, em Pará de Minas, que localizaram os suspeitos no Distrito de Antunes. Com eles foi apreendida também uma bucha de maconha.

"Levantamentos apontam que a quadrilha é oriunda da cidade do Rio de Janeiro. Eles alugaram um veículo em uma locadora e deslocaram para BH para cometerem os furtos. Um dos indivíduos seria o responsável pelo desbloqueio e revenda dos aparelhos em sites de internet. Umas das presas já tem passagem pelos crimes de Roubo e Tráfico. Ocorrência encerrada na delegacia de Pará de Minas", informou a PMMG.