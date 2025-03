MG: jovem de 20 anos tem 80% do corpo queimado em incêndio dentro de casa

Um jovem de 20 anos foi socorrido em estado grave em Leopoldina, na Zona da Mata, em Minas Gerais, na madrugada dessa quinta-feira (27/2), por volta das 2h, após sofrer queimaduras em um incêndio dentro de casa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que divulgou a ocorrência no fim da tarde desta sexta-feira (28/2), a vítima teve cerca de 80% do corpo queimado.

O jovem recebeu atendimento e foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Casa de Caridade Leopoldinense. A identidade da vítima não foi informada.

Outras duas moradoras dos andares superiores foram realocadas por segurança, pois, durante a vistoria, foram identificadas pequenas rachaduras nas paredes. A Defesa Civil foi acionada para realizar uma avaliação estrutural.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e a perícia da Polícia Civil realizará a investigação. A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar.

A reportagem tentou obter uma atualização sobre o estado de saúde do jovem, mas as ligações para a unidade de saúde não foram atendidas.

