Vídeo mostra momento em que carreta tomba e interdita BR-381; veja

O acidente entre duas carretas, que bloqueou as duas pistas da BR-381, na altura do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas, na manhã desta sexta-feira (28/2), foi gravado em vídeo por meio de uma câmera acoplada a um dos veículos. Assista:

A batida aconteceu próximo ao trevo de acesso ao município de Santa Bárbara, no quilômetro 369, às 7h30. Pouco antes das 14h, a rodovia já havia sido liberada, segundo informações da concessionária Arteris Fernão Dias, responsável pela administração do trecho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma carreta carregada com perfil metálico e uma carreta prancha. Registros nas redes sociais mostram que a carga de vigas metálicas ficou espalhada na pista.

Ainda conforme a PRF, o motorista teve escoriações leves e foi socorrido.