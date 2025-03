Homem morto no Ribeirão Arrudas mobiliza bombeiros em BH

O corpo de um homem encontrado no Ribeirão Arrudas, na Avenida do Contorno, em frente ao Shopping Tupinambás, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira (28/2).

Testemunhas relataram aos militares que a vítima é uma pessoa em situação de rua. Conforme os relatos, ao tentar atravessar pelas vigas, o homem caiu. Ele foi encontrado pelos militares de bruços na parte lateral do ribeirão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o médico que integra a equipe confirmou a morte. Como de praxe, a perícia da Polícia Civil também foi chamada e, após diligências, liberou o corpo, que foi retirado do local por volta das 18h30.

Às 19h14, o Corpo de Bombeiros disse que as equipes ainda estavam no local e aguardavam a finalização dos trabalhos da perícia.

