Carnaval de BH 2025: confira programação deste sábado (1º/3)

O Carnaval de BH vai ocupar as ruas da capital neste fim de semana e começa bem cedo com os blocos Faraó e Então, Brilha!, que completa 15 anos de desfile. Para o folião se preparar, o Estado de Minas organizou uma lista dos blocos que agitam a capital neste sábado (1º/3) ao longo do dia. São opções para agradar a todos.





BLOCO DA CINARA

Horário: 08:00

08:00 Local: Funcionários, Avenida Brasil, 1285

Funcionários, Avenida Brasil, 1285 Estilo Musical: Axé, Diversos

TCHANZINHO ZONA NORTE

Horário: 08:00

08:00 Local: Pompéia, Avenida dos Andradas, 3560

Pompéia, Avenida dos Andradas, 3560 Estilo Musical: Axé, Diversos

BLOCO DO PAMP

Horário: 08:30

08:30 Local: Santo Agostinho, Praça Carlos Chagas

Santo Agostinho, Praça Carlos Chagas Estilo Musical: Axé, Diversos

BLOCO DO SUSTENIDO

Horário: 08:30

08:30 Local: Alípio de Melo, Rua dos Topógrafos, 207

Alípio de Melo, Rua dos Topógrafos, 207 Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Diversos

AMIGOS DO REI

Horário: 09:00

09:00 Local: Savassi, Rua Levindo Lopes, 231

Savassi, Rua Levindo Lopes, 231 Estilo Musical: Axé, Diversos

FOLIA POR ELAS

Horário: 09:00

09:00 Local: Lourdes, Avenida Álvares Cabral, 377

Lourdes, Avenida Álvares Cabral, 377 Estilo Musical: Axé, Diversos

OS BATERINHAS

Horário: 09:00

09:00 Local: Guarani, Avenida Saramenha, 1740

Guarani, Avenida Saramenha, 1740 Estilo Musical: Axé, Pop, Diversos

QUANDO COME SE LAMBÚZA

Horário: 09:00

09:00 Local: Centro, Avenida Afonso Pena, 4527

Centro, Avenida Afonso Pena, 4527 Estilo Musical: Axé, Pop, Diversos

TAMBORINS TANTÃS

Horário: 09:00

09:00 Local: Floresta, Praça Zamenhof, 10

Floresta, Praça Zamenhof, 10 Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Diversos

BLOCO AFRO FILHOS DAS ÁGUAS

Horário: 10:00

10:00 Local: Concórdia, Rua Itararé, 469

Concórdia, Rua Itararé, 469 Estilo Musical: Axé, Diversos

BLOCO GAFIEIRA

Horário: 10:00

10:00 Local: Savassi, Rua da Liberdade, 435

Savassi, Rua da Liberdade, 435 Estilo Musical: Axé, Diversos

CAVALO MARINHO DE BEAGÁ

Horário: 10:00

10:00 Local: Santa Tereza, Rua Mármore, 157

Santa Tereza, Rua Mármore, 157 Estilo Musical: Marchinhas, MPB, Diversos

DIVINA BANDA

Horário: 10:00

10:00 Local: Savassi, Rua Mármore, 500

Savassi, Rua Mármore, 500 Estilo Musical: Axé, MPB, Diversos

JOVENS DAS ANTIGA

Horário: 10:00

10:00 Local: Cidade Nova, Avenida Afonso Pena Junior, 179

Cidade Nova, Avenida Afonso Pena Junior, 179 Estilo Musical: Axé, Diversos

MASTERPLANO

Horário: 10:00

10:00 Local: União, Avenida José Cândido da Silveira, 1647

União, Avenida José Cândido da Silveira, 1647 Estilo Musical: Eletrônica, Pop, Diversos

BLOCO LIBERDADE É ÁGUA LIMPA

Horário: 10:30

10:30 Local: Santa Efigênia, Avenida Mem de Sá, 1080

Santa Efigênia, Avenida Mem de Sá, 1080 Estilo Musical: Axé, MPB, Diversos

BATOM ROSA

Horário: 11:00

11:00 Local: Paraíso, Rua Cachoeira Dourada, 53

Paraíso, Rua Cachoeira Dourada, 53 Estilo Musical: Axé, Diversos

BLOCO CHAMA QUE VEM

Horário: 11:00

11:00 Local: São Bernardo, Avenida Magenta, 210

São Bernardo, Avenida Magenta, 210 Estilo Musical: Axé, Diversos

BLOCO DO KANELLA

Horário: 12:00

12:00 Local: Savassi, Rua Antônio de Albuquerque, 427

Savassi, Rua Antônio de Albuquerque, 427 Estilo Musical: Axé, Diversos

BLOCO DO MAGRELA FEIO

Horário: 12:00

12:00 Local: Santa Tereza, Rua Itararé, 469

Santa Tereza, Rua Itararé, 469 Estilo Musical: Axé, Diversos

NADA SANTA

Horário: 12:00

12:00 Local: Santa Tereza, Rua Mármore, 255

Santa Tereza, Rua Mármore, 255 Estilo Musical: Axé, Diversos

SEU VIZINHO

Horário: 12:00

12:00 Local: Santa Efigênia, Avenida Mem de Sá, 1080

Santa Efigênia, Avenida Mem de Sá, 1080 Estilo Musical: Axé, Funk, Diversos

UNIDOS DE SÃO VICENTE

Horário: 12:00

12:00 Local: Nova Suíça, Rua Monte Branco, 30

Nova Suíça, Rua Monte Branco, 30 Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Diversos

ALFIFOLIA

Horário: 12:00

12:00 Local: Anchieta, Rua Itapema, 174

Anchieta, Rua Itapema, 174 Estilo Musical: Axé, Marchinhas

BLOCO ASA DE BANANA

Horário: 12:00

12:00 Local: Floresta, Avenida Assis Chateaubriand, 115

Floresta, Avenida Assis Chateaubriand, 115 Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Diversos

BLOCO DA CALIXTO

Horário: 13:00

13:00 Local: Centro, Avenida Amazonas, 478

Centro, Avenida Amazonas, 478 Estilo Musical: Axé, Samba, Diversos

BLOCO DO DJONGA

Horário: 13:00

13:00 Local: Boa Viagem, Avenida João Pinheiro, 607

Boa Viagem, Avenida João Pinheiro, 607 Estilo Musical: Axé, MPB

BLOCO DO PIRULITO

Horário: 13:00

13:00 Local: Centro, Rua Espírito Santo, 527

Centro, Rua Espírito Santo, 527 Estilo Musical: Axé, Marchinhas

BLOCO VOLTA BELCHIOR

Horário: 13:00

13:00 Local: Pompéia, Avenida dos Andradas, 3560

Pompéia, Avenida dos Andradas, 3560 Estilo Musical: Axé, MPB

BLOCO XIBIU

Horário: 13:00

13:00 Local: Castelo, Avenida dos Engenheiros, 612

Castelo, Avenida dos Engenheiros, 612 Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Diversos

CARN15

Horário: 13:00

13:00 Local: Serrano, Rua Jornalista Geraldo Resende, 482

Serrano, Rua Jornalista Geraldo Resende, 482 Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Diversos

DEU SAMBA

Horário: 13:00

13:00 Local: Bandeirantes, Rua Versília, 50

Bandeirantes, Rua Versília, 50 Estilo Musical: Axé, Pagode, Samba

EU NÃO VOU EMBORA

Horário: 13:00

13:00 Local: Funcionários, Avenida Brasil, 1296

Funcionários, Avenida Brasil, 1296 Estilo Musical: Axé, MPB, Samba

FILHAS DE GABY

Horário: 13:00

13:00 Local: Funcionários, Rua Ceará, 1419

Funcionários, Rua Ceará, 1419 Estilo Musical: Axé, MPB, Samba

MICARETA DO ME GUSTA

Horário: 13:00

13:00 Local: Planalto, Rua Nilo Aparecida Pinto, 380

Planalto, Rua Nilo Aparecida Pinto, 380 Estilo Musical: Axé, Pagode, Pop

PRAIA

Horário: 13:00

13:00 Local: Centro, Rua Doutor Matosinhos, 19

Centro, Rua Doutor Matosinhos, 19 Estilo Musical: Axé, Samba, Diversos

UNIDOS DA ESTRELA DA MORTE

Horário: 13:00

13:00 Local: Floresta, Rua Marechal Deodoro, 300

Floresta, Rua Marechal Deodoro, 300 Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Diversos

BLOCO QUINTAL DA DONA INÊS

Horário: 13:00

13:00 Local: Esplanada, Rua Hortência, 523

Esplanada, Rua Hortência, 523 Estilo Musical: Samba, Diversos

DE SEU BENTO À DONA LÚCIA

Horário: 13:00

13:00 Local: Santa Lúcia, Rua Arcângelo Maletta, 8

Santa Lúcia, Rua Arcângelo Maletta, 8 Estilo Musical: Marchinhas

BLOCO BAILE DA SAPATARIA

Horário: 13:00

13:00 Local: Savassi, Rua Fernandes Tourinho, 804

Savassi, Rua Fernandes Tourinho, 804 Estilo Musical: Axé, MPB, Diversos

BLOCO DO VELUDO

Horário: 14:00

14:00 Local: Lourdes, Avenida Álvares Cabral, 361

Lourdes, Avenida Álvares Cabral, 361 Estilo Musical: Axé, MPB, Diversos

BLOCO DO VINTÃO

Horário: 14:00

14:00 Local: Glória, Rua Juda, 836

Glória, Rua Juda, 836 Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Diversos

BLOCO LET'S DANCE

Horário: 14:00

14:00 Local: Mangabeiras, Praça Estado de Israel, 1900

Mangabeiras, Praça Estado de Israel, 1900 Estilo Musical: Eletrônica

MICARTEIROS

Horário: 14:00

14:00 Local: Savassi, Rua Professor Moraes, 226

Savassi, Rua Professor Moraes, 226 Estilo Musical: Axé, Samba, Diversos

RELEMBRANDO O CORSO DO CARNAVAL DOS ANOS 50

Horário: 14:00

14:00 Local: Lourdes, Rua Marília de Dirceu, 104

Lourdes, Rua Marília de Dirceu, 104 Estilo Musical: Marchinhas

BLOCO BURITIS DE GUIMARÃES ROSA

Horário: 14:30

14:30 Local: Buritis, Rua Henrique Badaró Portugal, 143

Buritis, Rua Henrique Badaró Portugal, 143 Estilo Musical: Marchinhas, MPB

BLOCO CLAYTON E ROMÁRIO

Horário: 15:00

15:00 Local: São Luiz, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

São Luiz, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 Estilo Musical: Sertanejo

BLOCO DE BELÔ

Horário: 15:00

15:00 Local: Centro, Avenida Afonso Pena, 1454

Centro, Avenida Afonso Pena, 1454 Estilo Musical: Axé, MPB, Diversos

BLOCO DEMORÔ

Horário: 15:00

15:00 Local: Vitória, Avenida Magenta, 536

Vitória, Avenida Magenta, 536 Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Samba

BLOCO DO GALO

Horário: 15:00

15:00 Local: Califórnia, Rua Cristina Maria Assis, 551

Califórnia, Rua Cristina Maria Assis, 551 Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Diversos

BLOCO HAJA AMOR

Horário: 15:00

15:00 Local: Savassi, Rua Sergipe, 719

Savassi, Rua Sergipe, 719 Estilo Musical: Axé, MPB

BLOCO COFINS TAMBOELÊ

Horário: 15:00

15:00 Local: Novo Glória, Rua São Coelho

Novo Glória, Rua São Coelho Estilo Musical: Axé, MPB, Pop

BLOCO OH TEREZINHA

Horário: 15:00

15:00 Local: Santa Tereza, Rua Divinópolis, 215

Santa Tereza, Rua Divinópolis, 215 Estilo Musical: Axé, MPB, Diversos

BLOCO SUCATAS

Horário: 15:00

15:00 Local: Carneirinho, Rua Garota de Ipanema, 307

Carneirinho, Rua Garota de Ipanema, 307 Estilo Musical: Axé, Pop, Diversos

DIABAS DE LUNETA

Horário: 15:30

15:30 Local: Floresta, Rua Silva Jardim, 25

Floresta, Rua Silva Jardim, 25 Estilo Musical: Marchinhas, MPB, Diversos

GATO ESCALDADO

Horário: 15:30

15:30 Local: Sion, Praça Deputado Renato Azeredo, 20

Sion, Praça Deputado Renato Azeredo, 20 Estilo Musical: Axé, Diversos

TS PARTY BR

Horário: 15:30

15:30 Local: Barro Preto, Avenida Augusto de Lima, 1883

Barro Preto, Avenida Augusto de Lima, 1883 Estilo Musical: Pop

UNIDOS DO FLORESTA

Horário: 15:30

15:30 Local: Floresta, Rua Itajubá, 611

Floresta, Rua Itajubá, 611 Estilo Musical: Axé, Diversos

CONEXÃO AFRICAN BEAT

Horário: 15:30

15:30 Local: Savassi, Rua da Liberdade, 770

Savassi, Rua da Liberdade, 770 Estilo Musical: Afrobeat, Pop

BLOCO DA LÍNGUA

Horário: 15:30

15:30 Local: São Salvador, Rua Tigre, 115

São Salvador, Rua Tigre, 115 Estilo Musical: Axé, Marchinhas, Diversos

BLOCO DO IMPROVISO

Horário: 16:00

16:00 Local: Santa Efigênia, Rua Maestro Dele Andrade, 1065

Santa Efigênia, Rua Maestro Dele Andrade, 1065 Estilo Musical: Axé, Forró, Sertanejo

BLOCO RASTAXÉ

Horário: 16:00

16:00 Local: Esplanada, Praça Santa Rita, 200

Esplanada, Praça Santa Rita, 200 Estilo Musical: Reggae, Diversos

BLOCO UNIDOS DO PARQUE IZIDORA

Horário: 16:00

16:00 Local: Ribeiro de Abreu, Rua Marcos Donato de Lima, 399

Ribeiro de Abreu, Rua Marcos Donato de Lima, 399 Estilo Musical: Axé, Diversos

AS BENZEDEIRAS

Horário: 17:00

17:00 Local: Glória, Rua João Ramalho, 250

Glória, Rua João Ramalho, 250 Estilo Musical: Axé, MPB, Diversos

BLOCO MINAS COM BAHIA

Horário: 17:00

17:00 Local: Castelo, Avenida dos Engenheiros, 600

Castelo, Avenida dos Engenheiros, 600 Estilo Musical: Axé, Pagode, Diversos

XÔ PRECONCEITO! MEU NOME É FELICIDADE

Horário: 17:00

17:00 Local: Centro, Praça Rui Barbosa, 130

Centro, Praça Rui Barbosa, 130 Estilo Musical: Axé, MPB, Diversos

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck