Quando Come Se Lambuza agita a Afonso Pena ao som de ritmos brasileiros

O bloco Quando Come Se Lambuza já movimenta a Avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (1º/3). Desde as primeiras horas da manhã, foliões chegam à concentração animados para acompanhar um dos blocos mais aguardados do carnaval de Belo Horizonte.

A concentração começou às 9h, entre a Avenida Amazonas e a Rua São Paulo. O cortejo saiu às 10h10, percorrendo uma das avenidas mais famosas da capital. O encerramento e a dispersão estão previstos para as 15h.

O fundador do bloco, André Melado, abriu a festa com um discurso empolgante: "Cada passo que a gente dá cria uma nova história e um novo batuque. Se esse bloco tem um coração, ele é a bateria, que mantém tudo vivo. São mais de 700 pessoas envolvidas na operação, tornando o carnaval de BH possível. Obrigado!"

Com o tema "O carnaval tem todos os ritmos. Só você tem o seu", o bloco reforça sua identidade de liberdade e diversidade. A expectativa é de que a multidão tome conta da avenida ao som de um repertório variado, que passeia pelo axé, pop, funk e pagode.

A estrutura do desfile reflete a grandiosidade do evento. São 20 integrantes na bateria, 36 pessoas na ala de dança e dois trios elétricos, garantindo cinco horas de festa. O bloco define sua proposta como “Música Pra Pular Brasileira”, destacando a riqueza musical do país e criando um espaço onde cada folião se sinta representado.

Expectativa alta entre foliões

O entusiasmo é geral entre os participantes, que aguardaram ansiosos pela saída do bloco. Cláudio Souza, 27 anos, assistente judiciário, celebra a experiência no segundo ano no Quando Come se Lambuza. "Estamos ensaiando desde agosto. A expectativa é altíssima! Vai ser o maior bloquinho de Belo Horizonte. Minha melhor amiga, Mariana, está comigo este ano. Estou muito feliz! Quero passar por todos os instrumentos da bateria e viver cada momento dessa energia incrível."

A paulista Mariana Cruz, 23 anos, advogada, curte o carnaval de BH pela primeira vez: "Dizem que esse é um dos melhores blocos do Carnaval de BH, e eu já tô sentindo essa energia! É tudo muito vibrante, cheio de gente animada. Escolhi curtir o Carnaval aqui pela diversidade e pelo clima contagiante dos blocos de rua."

Joyce Alane é atração especial

A participação da cantora pernambucana Joyce Alane é um dos momentos mais aguardados do desfile. Ela promete embalar o público com sucessos como Idiota Raiz e clássicos do Carnaval de Pernambuco, como Frevo Mulher. Com a expectativa nas alturas, Joyce compartilha sua empolgação."É minha primeira vez passando o carnaval aqui. O tamanho do bloco e a animação das pessoas já me impressionam! Em Pernambuco, vivemos o carnaval o ano todo, com maracatu, frevo e ritmos que fazem parte da nossa cultura. Aqui, sinto essa fusão de estilos e estou animada para conhecer melhor essa festa incrível!"

Foliões aproveitam o dia

Na concentração, foliões comentam a animação para o cortejo, enquanto ambulantes aproveitam o grande fluxo de pessoas para vender bebidas e adereços.

Ana Carolina, 19 anos, estudante de Letras na UFMG, curte seu primeiro desfile com o bloco."Vou nos quatro dias de Carnaval, mas este é o primeiro ano que acompanho o Quando Come Se Lambuza. Estou animada e já garantindo minha Beats GT e Xeque Mate."

Tiphany Camille, 19 anos, estudante de Biomedicina na Una, também estreia no bloco."Quero me divertir ao máximo! É minha primeira vez aqui e já sei que vou aproveitar cada dia do carnaval."

A trajetória do bloco

Desde sua criação, em 2014, o Quando Come Se Lambuza tem como proposta resgatar o espírito jovem do carnaval de Belo Horizonte — onde juventude é entendida como atitude e comportamento. Com um repertório que atravessa gêneros e gerações, o bloco acolhe todos os tipos de foliões e, hoje, é um dos maiores blocos do carnaval brasileiro.

Em 2024, mais de 500 mil pessoas acompanharam o desfile, consolidando o Quando Come Se Lambuza como um dos mais aguardados da programação carnavalesca. Neste ano, a expectativa é de que a multidão supere os números anteriores.