'Se vier, veio', diz Walter Salles sobre Oscar para 'Ainda Estou Aqui'

LOS ANGELES, None (FOLHAPRESS) - A protagonista de "Ainda Estou Aqui", indicada ao Oscar de melhor atriz, tirou fotos com os fãs e conversou com os amigos no último evento público do filme de Walter Salles antes da premiação deste domingo, um debate em um dos cinemas do Academy Museum, o Museu da Academia de Cinema, em Los Angeles, nesta sexta-feira à noite.

Fernanda Torres estava na plateia e ficou apenas no início do debate, quando o diretor, do palco, informou o público da presença ilustre. Aplaudida de pé, a atriz se levantou para agradecer.

Em conversa com a Folha antes do evento, Salles comentou que estava "tocado" com a trajetória da atriz que abraçou e decolou com a estratégia de divulgação do filme na temporada de prêmios de Hollywood. A campanha foi focada apenas em sessões de cinema com os votantes, seguidas de debates com a presença dos dois.

"A gente teve prazer em fazer isso. E ela entendeu, e as pessoas entenderam a dimensão de Fernanda Torres. Isso é algo que ecoa agora para além das nossas fronteiras. E eles [o público internacional] ganham muito", disse Salles.

"Ainda Estou Aqui" compete também nas categorias de melhor filme e filme internacional. O diretor disse que sabia de algumas "previsões otimistas" para a noite de domingo, mas repetiu algo que praticamente virou seu bordão nos últimos meses em Hollywood. "Continuo achando que a pessoa otimista é uma pessoa mal informada", disse rindo.

O cineasta afirma acreditar que as chances do filme estão no número de pessoas que conseguiram assistir ao longa, já que a estratégia era deixar o trabalho falar por si mesmo. Porém, com os incêndios de Los Angeles em janeiro, que destruíram dois bairros inteiros, a cidade teve a sua rotina virada do avesso.

"A cidade sofreu uma fratura grave com os incêndios. Então a gente nunca sabe, é um ponto de interrogação grande, quantas pessoas viram o filme", acrescentou.

"A gente vai com o coração aberto da mesma forma com que a gente fez o filme. Se vier, veio", disse Salles, sobre o Oscar no domingo. "Se não vier, a viagem foi linda, muito bonita, dessas que a gente não esquecerá nunca."