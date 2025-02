Wagner Moura diz que votou em ‘Ainda estou aqui’ e Fernanda Torres no Oscar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O clima é de Copa do Mundo! E Wagner Moura contou, em entrevista ao G1, que está na torcida pelo cinema brasileiro no Oscar 2025. Membro votante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o ator disse que pode revelar seus votos, mas deixou claro seu apoio a "Ainda Estou Aqui"-- que concorre nas categorias Melhor Filme e Melhor Filme Internacional – e à indicação de Fernanda Torres a Melhor Atriz.

"Preciso nem dizer a você em quem eu votei, né, no Oscar? 'Ainda Estou Aqui' é um fenômeno, não só no Brasil. A campanha que eles fizeram aqui do Oscar e as indicações que tiveram... Melhor Filme, sabe? A Nanda. É extraordinário", disse Moura.

Para Wagner Moura, a presença de "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, no Oscar fortalece a identidade cultural brasileira e dá visibilidade aos talentos do país. "É importante para a autoestima do brasileiro, cara. Você vê como o Brasil, e o engajamento dos brasileiros nas redes sociais, foi importante para as indicações que o filme teve. Isso é importante para o brasileiro. Você se ver representado, ver a sua cultura, os seus artistas tendo visibilidade. Sobretudo, a história do Brasil sendo contada de uma forma bonita e viajando pelo mundo", contou.

O ator também destacou o momento positivo do cinema nacional, mencionando a recente vitória de "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, no Festival de Berlim. "Isso tudo é muito importante não só para o cinema brasileiro, para nós que fazemos, mas é importante para o Brasil", afirmou.

Morador de Los Angeles, Wagner Moura destacou o contexto político em que “Ainda estou aqui” é celebrado. "É importante para o país, em um momento em que o mundo vive uma onda muito violenta, conservadora, e que no Brasil se reflete muito — aqui também — no movimento anticultura, antiarte. Ter o cinema brasileiro representado da forma como 'Ainda Estou Aqui' está fazendo, e que o filme do Gabriel e muitos outros filmes brasileiros farão, porque nosso cinema é muito bom, é essencial. Politicamente, é muito importante”, declarou.

Wagner também vive um momento de destaque na carreira. Após estrelar "Guerra Civil" (2024), Moura se prepara para lançar sua nova série, "Ladrões de Drogas", na Apple TV+, no dia 14 de março. O próximo filme, "O agente secreto", entrou para a lista dos 100 filmes mais aguardados de 2025, publicada pelo site cinematográfico The Film Stage.

Oscar 2025

A cerimônia do Oscar será transmitida ao vivo, neste domingo (2/3), e com tradução simultânea na TV aberta pela TV Globo. A transmissão será para todo o país, exceto para o Rio de Janeiro, por conta dos desfiles das escolas de samba. Os cariocas vão poder acompanhar pela internet, pelos sites G1 e Gshow.

Na corrida pelo Oscar, "Ainda estou aqui" concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres Sony Pictures/divulgação A americana Mikey Madison é a mais jovem concorrente a Melhor Atriz. Aos 25 anos, protagoniza o filme 'Anora', de Sean S. Baker. Madison interpreta a prostituta de luxo que impulsivamente decide se casar com um jovem oligarca russo, mas a família dele decide anular a união dos dois. O longa disputa seis Oscars. Universal Pictures/divulgação "Filmes como 'A Substância' reagiram fortemente contra uma cultura que considera as mulheres descartáveis", disse Martha Lauzen, autora do relatório Mubi/divulgação A espanhola Karla Sofía Gascón, de 52 anos, é a primeira artista trans indicada a Melhor Atriz no Oscar. Concorre pela interpretação de Emilia Pérez no longa homônimo de Jacques Audiard. O filme é indicado em 13 categorias. Gascón faz o papel de um chefão de cartel que passa pela transição de gênero. Paris Filmes/divulgação A britânica Cynthia Erivo, de 38 anos, já foi indicada ao Oscar de Melhor atriz em 2019 por 'Harriet'. Este ano, ela concorre por 'Wicked', do diretor Jon M. Chu. Faz o papel de Elphaba, jovem de pele verde com poderes fantásticos, incompreendida e tachada de Bruxa Má do Oeste. É a única negra indicada ao Oscar 2025. 'Wicked' disputa 10 estatuetas. Universal Pictures/divulgação Voltar Próximo

Na TV por assinatura, a transmissão do TNT vai estar disponível. No streaming, assinantes da Max vão poder assistir à cerimônia, sem cobrança adicional.