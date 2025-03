Então, Brilha!: drone mostra avenidas do centro de BH tomadas por foliões

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Uma multidão acompanha o Então, Brilha! desde o raiar do dia neste sábado (1 /3), dando início a maratona de bloquinhos em Belo Horizonte. O bloco conta com a participação da cantora recifense Duda Beat e é acompanhado por 215 ritmistas.

Os foliões, coloridos pelo rosa e amarelo, tomaram as Avenidas do Contorno e Andradas, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, embalados por hits do Axé dos anos 90 e versões transformadas de clássicos da música brasileira.

Com o tema ‘Raízes do Futuro', o desfile celebra a trajetória do bloco com um olhar para os próximos anos. O cortejo segue até a Praça da Estação.

GCM Felipe Albuquerque, fala inglês, e vai atuar no atendimento a turistas em Carnaval de BH Tulio Santos/EM/D.A Press GCM Miguel Rodrigues, fala alemão, e vai atuar no atendimento a turistas em Carnaval de BH Tulio Santos/EM/D.A Press GCM Josyane Cardoso, fala inglês, espanhol e francês. Vai atuar no atendimento a turistas em Carnaval de BH Tulio Santos/EM/D.A Press Guardas municipais bilíngues vão atuar no Carnaval de BH Tulio Santos/EM/D.A Press Grupamento de Apoio ao Turista pode ser identificados pelo braçal azul com a inscrição "Tourist Support" (Suporte ao Turista) Tulio Santos/EM/D.A Press Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia