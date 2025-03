OSCAR 2025: Veja como estão as apostas em vitória de "Ainda estou aqui"

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



Não é exagero dizer que haverá duas cerimônias do Oscar neste domingo (2/3). A primeira, já tradicional, com piadas, alguns discursos interessantes, outros não tanto, e muitas lágrimas. A segunda vai acontecer a milhares de quilômetros do Dolby Theatre, o palco da festa em Los Angeles. Nesta, só três momentos, nas três horas e meia que dura a premiação, terão relevância: no Brasil, só importam as categorias em que “Ainda estou aqui” concorre.



O anúncio de Melhor Filme Internacional deve ocorrer na primeira metade da cerimônia, já que nos últimos anos a categoria foi a nona das 23 que integram a premiação. Já a de Melhor Atriz, em que Fernanda Torres concorre, e de Melhor Filme serão no início da madrugada de segunda (3/3), já que costumam ser as duas últimas.

Pela primeira vez em quase 100 anos da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, o Brasil tem chances reais de levar o Oscar.

Ontem, três réplicas da cobiçada estatueta dourada podiam ser vistas em frente ao Dolby Theatre, em Los Angeles, onde será realizada a cerimônia do Oscar neste domingo (2/3) Angela Weiss/AFP



Ainda que Fernanda Torres tenha se tornado a “garota nacional” para a ruidosa comunidade das redes sociais, impactado audiências internacionais com sua Eunice Paiva e encantado a imprensa especializada nos Estados Unidos, a probabilidade maior é de que o prêmio fique com a categoria de Melhor Filme Internacional (a de Melhor Filme não é cogitada).



O tumulto que atingiu a campanha de “Emilia Pérez” desde a revelação de antigos tuítes racistas e xenofóbicos de sua estrela, Karla Sofía Gascón, pode ter favorecido a candidatura brasileira.

Parte da imprensa americana aposta que o troféu de Filme Internacional virá para o Brasil: “Variety”, “The Hollywood Reporter” e “The New York Times” cravaram. Já o “Deadline” continua apostando em “Emilia Pérez”, que venceu o European Film Awards, Bafta, Critics Choice e Globo de Ouro. O “Los Angeles Times” vai na mesma toada: “É provável que os eleitores que lhe deram 13 indicações não o abandonem”.



Apoio



Já nas previsões para Melhor Atriz, o maior apoio que a candidatura de Fernanda Torres recebeu veio do “The New York Times”: “Vale a pena ser a última concorrente a que as pessoas assistem, e ela está recebendo muitos votos de membros da Academia que estão apenas agora se atualizando com seu filme”.



A “Variety”, que previu corretamente que a brasileira levaria o Globo de Ouro, aposta no Oscar para Demi Moore (“A substância”). Mesma opinião tem o “Deadline”, “Los Angeles Times” e “ The Hollywood Reporter”. A segunda opção seria Mikey Madison (“Anora”).



Contra Fernanda pesa o fato de que, além do Globo de Ouro, cujo grupo de votantes é formado por correspondentes internacionais, ela não foi indicada a nenhum outro dos prêmios vistos como termômetros para o Oscar: Bafta, Critics Choice, Screen Actors. Este último, em especial, é o mais importante, pois parte de seu corpo votante (atores e atrizes) é membro da Academia.

Na corrida pelo Oscar, "Ainda estou aqui" concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres Sony Pictures/divulgação A americana Mikey Madison é a mais jovem concorrente ao Oscar de Melhor Atriz. Aos 25 anos, protagoniza o filme 'Anora', de Sean S. Baker. Madison interpreta a prostituta de luxo que impulsivamente decide se casar com um jovem oligarca russo, mas a família dele decide anular a união dos dois. O longa disputa seis Oscars. Universal Pictures/divulgação A veterana Demi Moore concorre ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme 'A substância', sobre estrela descartada de programa de TV que recorre a perigosa droga experimental para se manter jovem. Mubi/divulgação A espanhola Karla Sofía Gascón, de 52 anos, é a primeira artista trans indicada a Melhor Atriz no Oscar. Concorre pela interpretação de Emilia Pérez no longa homônimo de Jacques Audiard. O filme é indicado em 13 categorias. Gascón faz o papel de um chefão de cartel que passa pela transição de gênero. Paris Filmes/divulgação A britânica Cynthia Erivo, de 38 anos, já foi indicada ao Oscar de Melhor atriz em 2019 por 'Harriet'. Este ano, ela concorre por 'Wicked', do diretor Jon M. Chu. Faz o papel de Elphaba, jovem de pele verde com poderes fantásticos, incompreendida e tachada de Bruxa Má do Oeste. É a única atriz negra indicada ao Oscar 2025. 'Wicked' disputa 10 estatuetas. Universal Pictures/divulgação Voltar Próximo



Atualmente, a Academia conta com cerca de 10,9 mil membros. Desses, 9,9 mil estiveram aptos a votar nesta edição. Entre os acadêmicos, 35% são mulheres e 20% pertencem a comunidades étnicas e raciais sub-representadas (negros, asiáticos, latinos, indígenas).



Esta mudança foi gradual e ocorreu a fórceps. Em 2012, o “Los Angeles Times” revelou que a Academia, então com 5,7 mil membros, era 94% branca e 77% masculina. Entre 2015 e 2016, na esteira da campanha #OscarSoWhite (criada diante da ausência de intérpretes negros, asiáticos ou latinos nas categorias de atuação), a instituição finalmente se mexeu. Anunciou uma reformulação entre seus membros, aumentando o número de mulheres e de minorias.

Convites

Ano após ano novos profissionais da indústria, muitos deles brasileiros, foram convidados a integrar a instituição. Rodrigo Santoro e Kleber Mendonça Filho em 2017; Carlinhos Brown, Alice Braga, Vânia Catani e Maria Augusta Ramos em 2018; Laís Bodanzky, Lucy e Luiz Carlos Barreto em 2019 são alguns exemplos.



Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 1999, é membro vitalício. Walter Salles, Fernando Meirelles, Wagner Moura, Selton Mello também são votantes. Mas o número de brasileiros não chega a uma centena.



Todos os membros votam, on-line, em todas as categorias. Eles são incentivados a assistir a todos os filmes no páreo, com sessões especiais nos cinemas durante a temporada de premiações ou em casa, por meio de um portal de exibição especial.

Produção franco-brasileira, 'Ainda estou aqui', dirigido por Walter Salles e candidato ao Oscar de Melhor Filme Internacional, é protagonizado por Selton Mello e Fernanda Torres Sony Pictures/divulgação O sombrio dinamarquês 'A garota da agulha' aborda dilemas morais em torno da compra e venda de bebês na Copenhague pós-Primeira Guerra. Candidato ao Oscar de Melhor Filme Internacional, é dirigido por Magnus von Horn e protagonizado por Victoria Carmen Sonne. Na trama, costureira pobre encontra parceira para comandar agência de adoção clandestina. Lukasz Bak/divulgação 'A semente do fruto sagrado', de Mohammad Rasoulof, é um longa iraniano, mas representa a Alemanha no Oscar de Melhor Filme Internacional. Isso porque o Irã perseguiu Rasoulof enquanto rodava o longa. Indicado a uma estatueta em 2025. Na trama, juiz luta contra a paranoia numa Teerã em ebulição política depois da morte de uma jovem. Run Way Pictures/divulgação Produção francesa e mexicana, 'Emilia Pérez' é dirigido por Jacques Audiard. Com Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana e Selena Gomez. Indicado a 13 Oscars em 2025, inclusive de Melhor Filme Internacional. Chefão de cartel decide se aposentar e desaparecer do radar das autoridades, com ajuda de advogada, para realizar o desejo de assumir sua verdadeira identidade trans como Emilia Pérez. Pathé/divulgação Desenho animado da Letônia, 'Flow' acompanha gato que teve o lar destruído por enchente e passou a viver em um barco com outros animais. Dirigido por Gints Zilbalodis, concorre ao Oscar de Melhor Filme Internacional e de Melhor Animação. Dream Well Studio/divulgação Voltar Próximo



A pergunta que não tem resposta é: quantas destas 9,9 mil pessoas assistiram aos filmes? Por isto a importância de uma campanha promocional como a que Fernanda Torres e Walter Salles conduziram nos últimos meses. Porque, no fim das contas, o Oscar não é somente sobre cinema.

Notório pessimista, Salles chegará à noite de hoje “com o coração aberto”, segundo afirmou na última sexta, em Los Angeles. Sobre o Oscar, ele disse: “Se vier, veio. Se não vier, a viagem foi linda, muito bonita, dessas que a gente não esquecerá nunca”.