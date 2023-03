O filme acompanha uma imigrante chinesa nos EUA que descobre ser a chave para consertar o caos que se formou no multiverso (foto: Diamond/Divulgação)

O Oscar 2023 consagrou “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, como seu grande vencedor. O filme ainda levou as estatuetas nas categorias de melhor ator coadjuvante (com Ke Huy Quan), melhor atriz coadjuvante (Jamie Lee-Curtis), roteiro, edição, direção e atriz, consagrando Michelle Yeoh como a primeira mulher asiática amarela a ganhar a estatueta.

Já “Nada de novo no front” foi o segundo mais premiado da noite. O filme alemão levou as estatuetas nas categorias melhor fotografia, filme internacional, direção de arte e trilha sonora original.

O Oscar de melhor animação ficou com “Pinóquio por Guillermo del Toro”, primeiro anunciado da noite.

Leia: Oscar 2023: Confira os vencedores

Brandan Fraser levou a estatueta de melhor ator, marcando seu retorno com estilo a Hollywood.

“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” acompanha Evelyn Wang, uma imigrante chinesa nos EUA que descobre ser a chave para consertar o caos que se formou no multiverso após uma ruptura interdimensional. Descobrindo-se heroína por acaso, ela precisa lidar com seus "eus" de cada multiverso.

Leia: Depois de mais de seis décadas tapete do Oscar não será vermelho; entenda

Veja o trailer do filme:

Outros destaques

No início da noite, o mestre de cerimônia Jimmy Kimmel fez referência subliminar à polêmica que envolve este ano a categoria de melhor atriz. Em seu monólogo de abertura, ele citou os filmes "A mulher rei" e "Till", pelos quais as atrizes Viola Davis e Danielle Deadwyler acabaram não sendo indicadas, contrariamente ao que a crítica esperava.

Kimmel ainda fez piada com o episódio do tapa de Will Smith em Chris Rock no ano passado. O mestre de cerimônia disse que, caso alguém se levantasse e o agredisse, ganharia o Oscar de melhor ator e ainda teria direito a um discurso de 19 minutos.

Já Tom Berkeley e Ross, vencedores do melhor curta-metragem "An irish goodbye", puxaram um coro de "Parabéns para você" em homenagem ao aniversário de James Martin, um dos protagonistas do curta.

Em um dos momentos mais descontraídos da noite, Kimmel entrou no palco do Teatro Dolby com Jenny, a burrinha de "Os Banshees de Inisherin". A surpresa agradou todos os presentes.

Confira os premiados:

» FILME

• “Nada de novo no front”





• “Os Banshees de Inisherin”





• “Elvis”





• “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”





• “Os Fabelmans”





• “Tár”





• “Top Gun: Maverick”





• “Avatar: O caminho da água”





• “Triângulo da tristeza”





• “Entre mulheres”

» ATRIZ

• Cate Blanchett (“Tár”)





• Ana De Armas (“Blonde”)





• Michelle Yeoh (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)





• Andrea Riseborough ("To Leslie")





• Michelle Williams ("Os Fabelmans")

» ATOR

• Austin Butler (“Elvis”)





• Colin Farrell (“Os Banshees de Inisherin”)





• Brendan Fraser (“A baleia”)





• Paul Mescal (“Aftersun”)





• Bill Nighy (“Living”)

» DIREÇÃO

• Todd Field (“Tár”)





• Daniel Kwan, Daniel Scheinert (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)





• Martin McDonagh (“Os Banshees de Inisherin”)





• Ruben Östlund (“Triângulo da tristeza”)





• Steven Spielberg (“Os Fabelmans”)

» ATOR COADJUVANTE

• Brian Tyree Henry ("Passagem")





• Judd Hirsch (“Os Fabelmans”)





• Brendan Gleeson (“Os Banshees de Inisherin”)





• Barry Keoghan (“Os Banshees de Inisherin”)





• Ke Huy Quan (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)

» ATRIZ COADJUVANTE

• Angela Bassett (“Pantera Negra: Wakanda para sempre”)





• Hong Chau (“A baleia”)





• Kerry Condon (“Os Banshees de Inisherin”)





• Jamie Lee Curtis (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)





• Stephanie Hsue (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)

» FILME INTERNACIONAL

• “Nada de novo no front” (Alemanha)





• “Argentina, 1985” (Argentina)





• “Close” (Bélgica)





• “Eo” (Polônia)





• “The quiet girl” (Irlanda)

» ROTEIRO

• “Os Banshees de Inisherin”





• “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”





• “Os Fabelmans”





• “Tár”





• “Triângulo da tristeza”

» ROTEIRO ADAPTADO

• “Nada de novo no front”





• “Glass Onion: Um mistério knives out”





• “Living”





• “Top Gun: Maverick”





• “Entre mulheres”

» ANIMAÇÃO

• “Pinóquio por Guillermo del Toro”





• “Gato de Botas 2: O último pedido”





• “Marcel the Shell with shoes on”





• “A fera do mar”





• “Red: Crescer é uma fera”

» MELHOR DOCUMENTÁRIO

• “A house made of splinters”





• “All that breathes”





• “All the beauty and the bloodshed”





• “Navalny”





• “Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft’





» MELHOR CURTA-METRAGEM

• “An irish goodbye”





• “Ivalu”





• “Le pupille”





• “Night ride”





• “The red suitcase”

» MELHOR FOTOGRAFIA

• “Bardo, falsa crônica de algumas verdades”





• “Elvis”





• “Império da luz”





• “Nada de novo no front”





• “Tár”

» MELHOR MAQUIAGEM E PENTEADO

• “A baleia”





• “Batman”





• “Elvis”





• “Nada de novo no front”





• “Pantera Negra: Wakanda para sempre”

» MELHOR FIGURINO

• “Babilônia”





• “Elvis”





• “Pantera Negra: Wakanda para sempre”





• “Sra. Harris vai a Paris”





• “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

» MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA

• “Como cuidar de um bebê elefante”





• “How do you measure a year?”





• “Haulout”





• “O efeito Martha Mitchell”





• “Stranger at the gate”





» MELHOR ANIMAÇÃO EM CURTA

• “An ostrich told me the world is fake and I think I believe it”





• “Ice Merchants”





• “My year of dicks”





• “O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo”





• “The flaying Sailor”

» MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

• “Avatar: O caminho da água”





• “Babilônia”





• “Elvis”





• “Nada de novo no front”





• “Os Fabelmans”

» MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

• “Babilônia”





• “Nada de novo no front”





• “Os Banshees de Inisherin”





• “Os Fabelmans”





• “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

» MELHOR EFEITOS VISUAIS

• “Avatar: O caminho da Água”





• “Batman”





• “Nada de novo no front”





• “Pantera Negra: Wakanda para sempre”





• “Top Gun: Maverick”

» MELHOR SOM

• “Avatar: O caminho da Água”





• “Batman”





• “Elvis”





• “Nada de novo no front”





• “Top Gun: Maverick”









» MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

• “Applause” (“Tell It like a woman”)





• “Hold my hand” (“Top Gun: Maverick”)





• “Lift” (Pantera Negra)





• “Naatu Naatu” (“RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”)





• “This is a Life” (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)









» MELHOR EDIÇÃO

• “Elvis”





• “Os Banshees de Inisherin”





• “Tár”





• “Top Gun: Maverick”





• “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”