Oscar 2023: Confira os vencedores

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood realiza, neste domingo (12/3), a 95ª edição do Oscar. “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”, de Dan Kwan e Daniel Scheinert, lidera a lista de indicados, concorrendo em 11 categorias.









A lista segue com “Elvis”, de Baz Luhrmann, com oito indicações; “Os Fabelmans”, de Steven Spielberg, com sete indicações; “Tár”, de Todd Field, e “Top Gun: Maverick”, de Joseph Kosinski, com seis indicações; “Pantera Negra: Wakanda para sempre”, de Ryan Coogler, com cinco indicações; e “Avatar: O caminho da água”, de James Cameron, com quatro indicações.





'Tudo em todo lugar ao mesmo tempo' lidera a lista de indicações concorrendo em 11 categorias (foto: Stefani Reynolds / AFP)





Acompanhe os resultados em tempo real:

» ANIMAÇÃO

• “Pinóquio por Guillermo del Toro”





• “Gato de Botas 2: O último pedido”





• “Marcel the Shell with shoes on”





• “A fera do mar”





• “Red: Crescer é uma fera”

» ATOR COADJUVANTE

• Brian Tyree Henry ("Passagem")





• Judd Hirsch (“Os Fabelmans”)





• Brendan Gleeson (“Os Banshees de Inisherin”)





• Barry Keoghan (“Os Banshees de Inisherin”)





• Ke Huy Quan (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)

» ATRIZ COADJUVANTE

• Angela Bassett (“Pantera Negra: Wakanda para sempre”)





• Hong Chau (“A baleia”)





• Kerry Condon (“Os Banshees de Inisherin”)





• Jamie Lee Curtis (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)





• Stephanie Hsue (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)

» MELHOR DOCUMENTÁRIO

• “A house made of splinters”





• “All that breathes”





• “All the beauty and the bloodshed”





• “Navalny”





• “Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft’

» MELHOR CURTA-METRAGEM

• “An irish goodbye”





• “Ivalu”





• “Le pupille”





• “Night ride”





• “The red suitcase”

» MELHOR FOTOGRAFIA

• “Bardo, falsa crônica de algumas verdades”





• “Elvis”





• “Império da luz”





• “Nada de novo no front”





• “Tár”

» MELHOR MAQUIAGEM E PENTEADO

• “A baleia”





• “Batman”





• “Elvis”





• “Nada de novo no front”





• “Pantera Negra: Wakanda para sempre”

» MELHOR FIGURINO

• “Babilônia”





• “Elvis”





• “Pantera Negra: Wakanda para sempre”





• “Sra. Harris vai a Paris”





• “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”

» FILME INTERNACIONAL

• “Nada de novo no front” (Alemanha)





• “Argentina, 1985” (Argentina)





• “Close” (Bélgica)





• “Eo” (Polônia)





• “The quiet girl” (Irlanda)

» MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA

• “Como cuidar de um bebê elefante”





• “How do you measure a year?”





• “Haulout”





• “O efeito Martha Mitchell”





• “Stranger at the gate”









» MELHOR ANIMAÇÃO EM CURTA

• “An ostrich told me the world is fake and I think I believe it”





• “Ice Merchants”





• “My year of dicks”





• “O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo”





• “The flaying Sailor”









» MELHOR SOM

• “Avatar: O caminho da Água”





• “Batman”





• “Elvis”





• “Nada de novo no front”





• “Top Gun: Maverick”









» MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

• “Babilônia”





• “Nada de novo no front”





• “Os Banshees de Inisherin”





• “Os Fabelmans”





• “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”









» MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

• “Applause” (“Tell It like a woman”)





• “Hold my hand” (“Top Gun: Maverick”)





• “Lift” (Pantera Negra)





• “Naatu Naatu” (“RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”)





• “This is a Life” (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)









» MELHOR EFEITOS VISUAIS

• “Avatar: O caminho da Água”





• “Batman”





• “Nada de novo no front”





• “Pantera Negra: Wakanda para sempre”





• “Top Gun: Maverick”









» MELHOR EDIÇÃO

• “Elvis”





• “Os Banshees de Inisherin”





• “Tár”





• “Top Gun: Maverick”





• “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”









» MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

• “Avatar: O caminho da água”





• “Babilônia”





• “Elvis”





• “Nada de novo no front”





• “Os Fabelmans”









» ROTEIRO ADAPTADO

• “Nada de novo no front”





• “Glass Onion: Um mistério knives out”





• “Living”





• “Top Gun: Maverick” (foto)





• “Entre mulheres”









» ROTEIRO

• “Os Banshees de Inisherin”





• “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”





• “Os Fabelmans”





• “Tár”





• “Triângulo da tristeza”









» ATRIZ

• Cate Blanchett (“Tár”)





• Ana De Armas (“Blonde”)





• Michelle Yeoh (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)





• Andrea Riseborough ("To Leslie")





• Michelle Williams ("Os Fabelmans")









» ATOR

• Austin Butler (“Elvis”)





• Colin Farrell (“Os Banshees de Inisherin”)





• Brendan Fraser (“A baleia”)





• Paul Mescal (“Aftersun”)





• Bill Nighy (“Living”)









» DIREÇÃO

• Todd Field (“Tár”)





• Daniel Kwan, Daniel Scheinert (“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”)





• Martin McDonagh (“Os Banshees de Inisherin”)





• Ruben Östlund (“Triângulo da tristeza”)





• Steven Spielberg (“Os Fabelmans”)









» FILME

• “Nada de novo no front”





• “Os Banshees de Inisherin”





• “Elvis”





• “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”





• “Os Fabelmans”





• “Tár”





• “Top Gun: Maverick”





• “Avatar: O caminho da água”





• “Triângulo da tristeza”





• “Entre mulheres”