Depois de mais de seis décadas tapete do Oscar não será vermelho; entenda

Tudo sendo preparado nos mínimos detalhes para a maior festa do cinema mundial no Dolby Theatre, em Los Angeles (foto: Stefani Reynolds / AFP)

Presente nas cerimônias do Oscar desde 1961, o clássico vermelho no tapete dá lugar à cor champanhe na premiação de 2023.



A troca no tom da peça está ligada à mudança no início da cerimônia - neste ano, para proteger os convidados do mau tempo e para transformar a entrada das celebridades em um evento noturno, a entrada no Dolby Theatre, em Los Angeles, será coberta.





A alteração foi proposta por Lisa Love, colaboradora da Vogue, e Raùl Àvila, diretor criativo do Met Gala , ambos consultores criativos do evento. Para Love, a luz do horário em que os convidados chegam e são fotografados, ainda à tarde, destoa dos looks elegantes utilizados na cerimônia. "Transformamos um evento diurno em noturno", disse a consultora à Associated Press. "É noite, embora ainda sejam 15h."



Leia também: Saiba onde ver o Oscar 2023, que anuncia vencedores em cerimônia neste domingo.



A partir da decisão de que haveria uma cobertura na entrada, explica Love, a equipe passou a testar as cores mais adequadas para o tapete para evitar que o ambiente ficasse mal iluminado. Segundo a consultora, a preocupação principal não era romper com as tradições do Oscar. "Isso é apenas uma leveza e espero que as pessoas gostem.

Isso não significa que sempre será um tapete cor de champanhe."



Love ainda afirma que, embora o tom da peça tenha mudado, ainda é possível chamar o momento de "tapete vermelho", pela referência à chegada das celebridades à cerimônia em vez de uma descrição literal do local em que caminham.