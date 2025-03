Vídeo: Fernanda Torres usa Noel Rosa para dar pistas de look do Oscar

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A atriz Fernanda Torres publicou um vídeo, na noite deste domingo (2/3), com pistas sobre o aguardado look que usará na cerimônia do Oscar que acontece em Los Angeles. Ao som de ‘Com que roupa?’, o famoso samba de Noel Rosa, gravado em 1930, a atriz aparece se preparando para o evento.

O filme 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda concorrem em três categorias: melhor filme internacional, melhor atriz e melhor filme.





No vídeo, é possível ver Fernanda colocando brincos, fazendo a maquiagem e se vestindo. O aguardado vestido é preto, de renda e com plumas na região dos quadris. Depois de se vestir, ela samba e termina gesticulando as mãos em referência a cantora Carmen Miranda.

A direção do vídeo é feita por Andrucha Waddington, marido de Fernanda Torres.

