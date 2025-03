Oscar 2025: descubra o que será servido no banquete após a cerimônia

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A maior e mais aguardada premiação do cinema mundial é acompanhada todos os anos por um banquete digno de Oscar. Durante o after party, que acontece após a cerimônia de premiação, os convidados aproveitam o melhor da gastronomia, confeitaria e coquetelaria na celebração batizada "The Governors Ball“.

O menu é comandado pelo aclamado chef austríaco, Wolfgang Puck, há 30 anos. Já as sobremesas, ficam por conta de Garry Larduinat, que servirá mais de 30 doces diferentes.

Dentre os diversos itens do menu assinado por Puck, a pizza de salmão com caviar se destaca. O item produzido no formato da estatueta do Oscar é composto por fatias de salmão curado e defumado por quatro dias e uma porção de caviar.

O que mais chama atenção, entretanto, é o valor do prato, que também é comercializado no restaurante do chef. A iguaria custa US$ 175, o equivalente a cerca de R$ 1 mil.

Bife Wellington, peixe com batatas fritas, pipoca de camarão e torta de frango trufada são algumas outras opções que os convidados poderão degustar durante a cerimônia. Há também pedidos especiais das celebridades para o chef. É o caso do Martin Scorsese, que pediu que o clássico macarrão com tomate e manjericão fosse incluído no cardápio.

Para beber

Para acompanhar o vasto cardápio de comidas, o renomado mixologista Charles Joly preparou uma curadoria de drinques especiais e com muita tequila. A presença mexicana no evento será marcada não apenas pelas 12 indicações de Emília Perez, mas também pela bebida tradicional do país latino-americano.

A parceria da Academia com a Don Julio, uma das maiores produtoras do destilado, junto da criatividade do mixologista estadunidense e da equipe do Handshake Speakeasy — bar que foi eleito o melhor do mundo em 2024 pela The 50 Best – resulta em uma carta surpreendente.

Para sentir um gostinho do Oscar em casa, separamos a receita de alguns dos coquetéis que serão servidos na cerimônia. Confira:

GOLDEN AGE GIMLET



Por Handshake Speakeasy, eleito Melhor Bar do Mundo de 2024





Ingredientes

45 ml de Tequila Don Julio Blanco



45 ml de suco de abacaxi fresco



22 ml de suco de limão fresco



15 ml de xarope de baunilh

Modo de preparo



Combine todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo. Sacudir cuidadosamente e coe em uma taça Nick & Nora gelada. Decore com azeitona.



THE CLEAR WINNER



Por Charles Joly





Ingredientes

45 ml de Tequila Don Julio Reposado

15 ml de suco de limão fresco

22 ml de suco de toranja fresco

30 ml de xarope de tamarindo

45 ml de chá de hibisco



Modo de preparo



Combine todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo. Agite bem e coe em um copo Collins com um gelo grande. Finalize e decore com uma fatia de frutas cítricas.



THE CLASS ACT



Por Handshake Speakeasy, eleito Melhor Bar do Mundo de 2024



Ingredientes

45 ml de Tequila Don Julio 1942 infusionada com hortelã

22 ml de Suco de limão fresco

15 ml de Xarope simples

10 ml de Leite



Modo de preparo



Em um copo mixing, combine a tequila infusionada com hortelã, o suco de limão fresco e o xarope simples. Mexa bem e, em seguida, despeje a mistura no leite, dentro de um recipiente. Deixe descansar durante a noite (ou por pelo menos 2 horas). Após esse tempo, coe a mistura duas vezes com um filtro de café. Sirva em um copo rocks sobre um gelo grande.