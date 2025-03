‘É inacreditável só de ser indicada’, diz Fernanda Torres

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Fernanda Torres chegou ao tapete vermelho da cerimônia do Oscar, na noite deste domingo (2/3) e disse, em entrevista, que a indicação para o prêmio já é inacreditável. O filme de Walter Salles, ‘Ainda Estou Aqui’ concorre em três categorias: melhor filme internacional, melhor atriz, com Fernanda Torres, e melhor filme.





“É inacreditável, só de ser indicada. É incrível, um filme em língua portuguesa, trabalhamos muito duro. Fizemos muitos ensaios e não tivemos um orçamento muito grande para o filme. Tínhamos que fazer e contar essa história. Estou muito orgulhosa, agradecida por tudo que está acontecendo. Estou feliz de estar aqui”, disse.





A entrevistadora pergunta se existe algum papel que ela sonha em fazer, e Fernanda responde: “Se alguém fizer outro filme do jovem Frankenstein, adoraria fazer.”





A atriz desfilou pelo tapete vermelho com um modelo assinado pela Chanel, da coleção Chanel Haute Couture, da coleção primavera verão 2025. Como em premiações anteriores, a estrela de ‘Ainda Estou Aqui’ optou por um look preto. Mas, desta vez, o modelo escolhido é bordado, com brilhos e plumas na região dos quadris, que dá leveza ao visual.

O styling é assinado por Antonio Frajado, e a beleza é de Daniel Hernandez. Mais cedo, ela publicou um vídeo, no Instagram, com pistas sobre o tão aguardado look.